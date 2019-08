Kostenlos auf Steam & im Epic Store - Holt euch diese 7 Gratis-Spiele

Diese Woche haben wir keine Zeit zu verlieren: Ganze sieben Spiele könnt ihr übers Wochenende auf Steam und im Epic Games Store kostenlos spielen, zwei davon dürft ihr sogar behalten.

Epic-Spiele noch nicht verfügbar?



For Honor und Alan Wake werden im Laufe des Tages freigeschaltet, wann genau, ist aktuell aber noch unklar. Epic hat geschrieben, dass die neuen Gratis-Spiele ab dem 2. August verfügbar sind, allerdings keine konkrete Uhrzeit genannt.

Nur am Wochenende kostenlos

Alle Angebote auf Steam sind nur über dieses Wochenende hinweg kostenlos. Nach Ende der Aktion müsst ihr sie kaufen, wenn ihr weiterspielen wollt.

Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ ist bis zum 5. August kostenlos spielbar. In dieser Zeit es das Fighting-Game außerdem um 75 Prozent reduziert und kostet 15 Euro.

Link zum Angebot: Dragon Ball FighterZ kostenlos auf Steam

Was ist Dragon Ball FighterZ?

Dragon Ball FighterZ ist ein 2D-Fighting-Game von Arc System Works. Es zeichnet sich durch eine wunderschöne Anime-Optik aus und bombastische Effekte aus.

Für wen eignet sich das Spiel?

Dragon Ball FighterZ trifft eine gute Balance: Fighting-Games-Anfänger können schon mit wenigen Tasten mächtige Kombos starten, aber auch für Profis bleibt das Spiel dank einer ordentlichen Tiefe interessant.

Entwickler: Arc Sytsem Works

Genre: Fighting-Game

Release: 26. Januar 2018

Kostenlos bis: 5. August 2019

Disgaea 2 PC

Letzte Woche war der erste Teil von Disgaea kostenlos, diese Woche folgt der zweite: Disgaea 2 PC könnt ihr bis zum 4. August kostenlos spielen. Während der Aktion ist das Spiel um 60 Prozent reduziert und kostet 8 Euro.

Link zum Angebot: Disgaea 2 PC kostenlos auf Steam

Was ist Disgaea 2 PC?

Disgaea 2 PC ist ein PC-Portierung von Disgaea 2: Cursed Memories, das auf der PS2 erschien. Auch der zweite Teil der Taktik-Rollenspielreihe zeichnet sich durch Over-the-Top-Action und Schadenszahlen in Millionenhöhe aus.

Für wen eignet sich das Spiel?

Disgaea 2 hat einen schrägen Humor, spielt mit Rollenspielklischees und sticht mit überzogenen Angriffen, Gegnern und Kombos hervor. Gleichzeitig bietet es aber auch eine gute Portion Taktik, da ihr eure Helden positionieren und ausbauen müsst. Wenn ihr daran Spaß habt, solltet ihr einen Blick ins Spiel werfen.

Entwickler: Nippon Ichi Software, Inc.

Genre: Taktik-Rollenspiel

Release: 30. Januar 2017

Kostenlos bis: 4. August 2019

Guilty Gear Xrd Revelator

Guilty Gear Xrd Revelator ist bis zum 5. August 2019 kostenlos und kostet in diesem Aktionszeitraum 75 Prozent weniger. Für die Standardversion zahlt ihr 7 Euro, für die Deluxe-Edition 10,50 Euro.

Link zum Angebot: Guilty Gear Xrd Revelator kostenlos auf Steam

Was ist Guilty Gear Xrd?

Guilty Gear ist eine 2D-Fighting-Game-Reihe, Xrd Revelator ist der fünfte Teil der Hauptreihe. Wie auch Dragon Ball FighterZ besitzt es einen Anime-Look und überzeugt mit schrillen Kombos und Effekten - kein Wunder: Das Spiel stammt vom selben Entwickler.

Für wen eignet sich das Spiel?

Guilty Gear richtet sich vor allem an Fighting-Game-Profis, die Kombos lieben und gutes Timing mitbringen. Aber auch Neueinsteiger könnten Freude am Story-Modus und der Optik haben - gerade als Anime-Fan.

Entwickler: Arc System Works

Genre: Fighting Game

Release: 14. Dezember 2016

Kostenlos bis: 5. August

Puyo Puyo Champions

Puyo Puyo Champions ist bis zum 5. August kostenlos spielbar. Außerdem zahlt ihr in dieser Zeit 50 Prozent weniger, wenn ihr euch das Spiel kaufen wollt: Es kostet 5 Euro.

Link zum Angebot: Puyo Puyo Champions kostenlos auf Steam

Was ist Puyo Puyo Champions?

In Puyo Puyo Champions stapelt ihr bunte Kugeln zu Ketten und sammelt so Punkte. Gespielt wird gegen die KI oder menschliche Spieler - lokal und im Online-Multiplayer.

Für wen eignet sich das Spiel?

Wenn ihr Freude an Puzzlespielen wie Tetris habt oder noch ein nettes Spiel für einen Spieleabend sucht, könnte euch Puyo Puyo Champions gefallen.

Entwickler: Sonic Team

Genre: Puzzlespiel

Release: 7. Mai 2019

Kostenlos bis: 5. August

Melty Blood Actress Again Current Code

Melty Blood Actress Again Current Code könnt ihr bis zum 5. August kostenlos spielen. Bis dahin bekommt ihr außerdem 80 Prozent Rabatt und zahlt im Falle eines Kaufs rund 4,50 Euro.

Link zum Angebot: Melty Blood Actress Again Current Code kostenlos auf Steam

Was ist Melty Blood Actress Again Current Code?

Das Spiel mit dem wirren Namen ist ein Fighting Game, das auf der Visual Novel Tsukihime basiert. Actress Again Current Code ist eine Portierung der PS2-Version.

Für wen eignet sich das Spiel?

Wer die Visual-Novel-Vorlage kennt und das Universum mag, könnte Gefallen an Melty Blood Actress Again Current Code finden.

Entwickler: French-Bread

Genre: Fighting Game

Release: 20. April 2016

Kostenlos bis: 5. August

Dauerhaft geschenkt

Im Epic Games Store erhaltet ihr diese Woche zwei Spiele, die ihr auch nach dem Aktionszeitraum behalten dürft. Zu den Geschenken gehören Alan Wake und For Honor.

Alan Wake

Alan Wake bekommt ihr bis zum 9. August geschenkt. Sobald ihr das Spiel erworben habt, bleibt es in eurer Bibliothek.

Link zum Angebot: Alan Wake kostenlos im Epic Store

Was ist Alan Wake?

Alan Wake ist ein Action-Adventure mit Horrorelementen. Ihr spielt den Schriftsteller Alan Wake, der unter einer Schreibblockade leidet und im kleinen Ort Bright Falls Urlaub machen möchte. Doch kurz nach der Ankunft verschwindet seine Frau und die Insel wird von übernatürlichen Kreaturen und Phänomenen heimgesucht.

Für wen eignet sich das Spiel?

Alan Wake richtet sich an Story-Fans, die Lust auf einen düsteren Horror-Thriller haben. Das Gameplay ist schlicht, aber stimmungsvoll gehalten: Mit eurer Taschenlampe bekämpft ihr Schatten und erschafft im späteren Spielverlauf auch Gegenstände.

Entwickler: Remedy Entertainment

Genre: Action-Adventure

Release: 14. Mai 2010

Kostenlos bis: 9. August

For Honor

Epic schenkt euch For Honor bis zum 9. August. Holt ihr euch das Spiel in dieser Zeit, bleibt es auch nach Ablauf der Aktion in eurer Spiele-Bibliothek.

Link zum Angebot: For Honor kostenlos im Epic Store

Was ist For Honor?

For Honor ist ein 3D-Fighting-Game, in dem ihr entweder in 1-gegen-1-, 2-gegen-2- oder 4-gegen-4-Schlachten gegeneinander antretet. Zur Auswahl stehen mehrere Fraktionen, darunter etwa Ritter, Wikinger und Samurai.

Für wen eignet sich das Spiel?

For Honor ist kein Fighting Game im klassischen Sinne, sondern lebt ähnlich wie etwa Chivalry von seiner Schlachtenatmosphäre. Auch wenn ihr Spiele wie Street Fighter und Tekken nicht mögt, könnte euch For Honor darum trotzdem gefallen.