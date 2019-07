Auf Steam und im Epic Games Store bekommt ihr diese Woche fünf kostenlose Spiele. Die drei Steam-Spiele sind nur übers Wochenende kostenlos, die beiden Epic-Games dürft ihr für immer behalten.

Dieses Wochende kostenlos

Auf Steam könnt ihr dieses Wochenende Squad, Worms W.M.D und Disgaea PC kostenlos spielen. Die Angebote verfallen am Sonntag um 22:00 Uhr.

Squad

Squad kostet auf Steam normalerweise 37,50 Euro, dieses Wochenende spielt ihr den Taktik-Shooter gratis. Bis Montag um 19:00 Uhr ist Squad außerdem um 50 Prozent reduziert und kostet 18,75 Euro.

Link zum Angebot: Squad kostenlos auf Steam

Squad ist ein taktischer Egoshooter, der wert auf ein authentisches Gefühl legt. Teamplay und Kommunikation spielen eine wichtigere Rolle als schnelles Run&Gun-Gameplay. Aktuell befindet sich das Spiel noch im Early Access.

Worms W.M.D

Worms W.M.D ist auf Steam ebenfalls übers Wochenende kostenlos. Die Rabattaktion dauert dagegen bis zum 01. August an: In dieser Zeit ist Worms W.M.D um 66 Prozent im Preis reduziert.

Link zum Angebot: Worms W.M.D kostenlos auf Steam

Worms W.M.D ist ein weiterer Ableger der durchgedrehten Rundentaktik-Action. Ihr tretet mit euren Würmern gegen feindliche Teams an und schickt sie mit Bazooka, Bananenbomben und Heiligen Handgranaten ins Jenseits.

Disgaea PC

Disgaea PC ist wie Worms und Squad bis Sonntagabend kostenlos spielbar auf Steam. Bis zum 20. Juli läuft zudem eine Rabattaktion: Disgaea PC ist in dieser Zeit um 70 Prozent günstiger.

Link zum Angebot: Disgaea PC kostenlos auf Steam

Disgaea PC ist eine Portierung von Disgaea: Hour of Darkness, dem ersten Teil der Rollenspiel-Taktik-Reihe. Das Spiel zeichnet sich durch seinen Overkill-Charme aus: Die Schadenszahlen gehen in die Millionen, das Maximallevel beträgt 9999, die Kombos und Attacken sind schrill. Abgerundet wird der Stil mit einer guten Portion Humor.

Dauerhaft geschenkt

Im Epic Games Store bekommt ihr diese Woche Moonlighter und This War of Mine geschenkt. Die Angebote laufen bis zum 02. August. Danach schenkt euch Epic Alan Wake und For Honor.

Moonlighter

Sobald ihr Moonlighter eurer Bibliothek im Epic Games Store hinzugefügt habt, gehört es euch. Auch nach Ablauf des Angebots bleibt es in eurem Besitz.

Link zum Angebot: Moonlighter kostenlos im Epic Games Store

Moonlighter ist ein Rogue-like-Action-Rollenspiel. Ihr spielt Händler Will, der ein Held werden möchte und sich dafür in prozedural generierte Dungeons stürzt. Darin trefft ihr auf eine Fülle von Gegnern, Items und Bossen.

This War of Mine

Wie bei Moonlighter gehört This War of Mine euch, sobald ihr es euch im Epic Games Store kostenlos geholt habt. Auch nach Ablauf der Aktion bleibt es in eurer Bibliothek.

Link zum Angebot: This War of Mine kostenlos im Epic Games Store

This War of Mine schickt euch in den Krieg. Allerdings nicht als Soldat aufs Schlachtfeld, sondern als eine Gruppe von Zivilisten, die in einer Stadt ums Überleben kämpft. Tag für Tag müsst ihr wichtige und moralische Entscheidungen treffen. Gebt ihr Fremden etwas von euren knappen Vorräten ab? Stehlt ihr von anderen Überlebenden, um nicht zu verhungern? Jede eurer Entscheidungen hat Konsequenzen.

