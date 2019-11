Ist es wirklich schon acht Jahre her, dass The Elder Scrolls 5: Skyrim die Welt der Open-World-Rollenspiele für immer veränderte? Tatsächlich: Am 11.11.11 erschien Teil 5 von Bethesdas Fantasy-Epos und hat sich seitdem millionenfach verkauft. Zum Geburtstag gratulierten Fans aus aller Welt mit Screenshots und rührenden Anekdoten. Im Skyrim-Subreddit hat sich ein User die Mühe gemacht, die Geburtstags-Threads zu zählen: Über 70 Stück sind seit gestern zusammengekommen.

»Acht Jahre zärtlicher Erinnerungen und wunderschöner Anblicke. Dieses Spiel wird nie aufhören, mich zu verblüffen«, schreibt etwa ein User auf Reddit. Da stimmt ein Kollege mit ein: »Danke für die Erinnerungen und auf viele mehr!« Ein Spieler geht sogar noch einen Schritt weiter und lässt seine ganze Familie ein Geburtstagsständchen für Skyrim singen:

Skyrim wird acht Jahre alt und die Fans feiern

Ein genauerer Blick auf die vielen persönlichen Beiträge der Skyrim-Spieler lohnt sich, denn nicht nur werden dort Tattoos mit Skyrim-Logos geteilt. Spieler graben ihre alten Skyrim-Karten aus der vorbestellten Retail-Verkaufsversion aus und hängen sie zu Ehren des achten Geburtstags an die Wand. Ein User berichtet davon, dass Skyrim für ihn wichtig ist, weil er das Rollenspiel zusammen mit seinem inzwischen verstorbenen Vater gespielt hat:

"Es gibt bessere Spiele mit weniger Bugs und mehr Inhalt, aber etwas an Skyrim hat einen besonderen Platz im Herzen vieler Spieler. [...] Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an das erinnerungswürdigste Spiel aller Zeiten."

Ganz klar: The Elder Scrolls 5 stellt für viele Spieler einen besonderen Meilenstein in ihrer Gamer-Karriere dar. Skyrim - egal ob als Originalversion oder mit den unzähligen Mods der PC-Fassung - hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Wie sonst sind Liebesbriefe wie »Vor acht Jahren hat sich mein Leben komplett verändert.« zu erklären? Oder das Teilen nostalgischer Erinnerungen wie dem Erklimmern der 700 Stufen zu High Hrothgar oder dem Glitch mit den Spieler in die Luft katapultierenden Riesen?

Immer noch Neues in Skyrim

Elder-Scrolls-Publisher Bethesda musste zuletzt viel Kritik einstecken: Das Abo-Modell Fallout 1st wird von einem Großteil der Community abgelehnt. Entwickler Bethesda Game Studios arbeitete nach Skyrim an Fallout 4 und hat sich als nächstes Projekt das geheimnisumwobene Weltraumtitel Starfield ausgesucht.

Die Begeisterung für Skyrim hält derweil immer noch an. Ein Spieler hat ganze drei Jahre gebraucht, um Skyrim durchzuspielen. Wieder andere Skyrim-Fans haben Gerichte aus dem Spiel nachgekocht:

Und manch einer findet auch nach acht Jahren und vielen Hundert Spielstunden noch neue Details in Skyrim:

Was sind eure Erinnerungen an Skyrim? Schreibt uns in den Kommentaren! Könnt ihr glauben, dass der Release tatsächlich schon wieder acht Jahre her ist? Und was wünscht ihr euch für den Nachfolger The Elder Scrolls 6 von Hersteller Bethesda?

Mehr zum Thema:

Faszination Skyrim: Warum es die Spieler immer noch begeistert

Skyrims Hardcore-Fans lassen sich die irrsten Tattoos stechen

Story, Komfort, Mods: Was The Elder Scrolls 6 bieten muss