The Hedge Knight wird so günstig, wie es Game of Thrones seit 10 Jahren nicht mehr war, aber das hat einen guten Grund

A Knight of the Seven Kingdoms wird nicht so ausschweifend und extravagant, wie es zuvor Game of Thrones und House of the Dragon waren. Bildquelle: HBO

In den letzten Jahren sind TV-Produktionen immer teurer geworden. Ein Paradebeispiel ist dafür Game of Thrones: Während Staffel 1 noch auf verhältnismäßig überschaubare Kosten von circa 6 Millionen US-Dollar pro Folge kam, waren es bei der achten und letzten Season dann bereits 15 Millionen.

Einzelne Folgen der Prequel-Serie House of the Dragon verschlangen dann teilweise sogar 20 Millionen US-Dollar pro Episode.

Jetzt steht mit A Knight of the Seven Kingdom eine völlig neue Serie im Westeros-Universum an, die wieder kleinere Brötchen backt. Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter kosten die insgesamt sechs Episoden jeweils um die 10 Millionen US-Dollar.

Damit ist The Hedge Knight wieder so günstig, wie es Game of Thrones zuletzt vor zehn Jahren (also zu Staffel 5) war. Das hat aber auch einen guten Grund.

Warum ist Der Heckenritter so günstig ?

Denn in A Knight of the Seven Kingdoms werden keine großen Schlachten gefochten und es kommen auch keine Drachen vor. Circa 100 Jahre vor den Geschehnissen von Game of Thrones gelten die nämlich längst als ausgestorben. Außerdem befindet sich Westeros vor Roberts Rebellion gegen die Targaryen-Herrscher nicht im Krieg.

Die Story von The Hedge Knight konzentriert sich auf den titelgebenden Heckenritter Sir Duncan (Peter Claffey), der zusammen mit seinem Knappen Ei (Dexter Sol Ansell) durch die Sieben Königslande zieht.

Dabei kommt es wenn dann nur zu überschaubaren Prügeleien und Duellen. Am aufwändigsten dürfte wahrscheinlich die Inszenierung eines großen Turniers sein, der einen wichtigen Schlüsselmoment in den Abenteuern von Dunk und Egg darstellt.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight soll gegen Ende 2025 erscheinen. Ein konkreter Release-Termin steht aktuell nicht fest.

2026 geht es dann mit Staffel 3 von House of the Dragon weiter. Währenddessen arbeitet HBO fleißig an weiteren neuen Spin-offs zu Game of Thrones, über die ihr mehr unter den Links oben erfahrt.