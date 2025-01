»Ich liebe sie!« - 2025 startet eine neue Serie zu Game of Thrones und George R.R. Martin hat schon alle Folgen gesehen

The Hedge Knight erzählt die Geschichte von Ser Duncan dem Großen (Peter Claffey) - einem Heckenritter, der circa 100 Jahre vor den Geschehnissen von Game of Thrones durch Westeros zieht. Bildquelle: HBO

Nach Game of Thrones und House of the Dragon steht für 2025 die neueste TV-Serie aus Westeros an. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight erzählt die Geschichte des Ritters Dunk und seines Knappen Egg und basiert direkt auf den Heckenritter-Romanen von George R.R. Martin.

Wann genau The Hedge Knight aufschlägt, ist noch nicht bekannt. Dafür gibt jetzt der Autor von Das Lied von Eis von Feuer ein vielversprechendes Update und Fazit zu der neuen Adaption durch HBO: Tatsächlich hat George R.R. Martin schon alle sechs Folgen gesehen und ist begeistert!

George R.R. Martin liebt die neue GoT-Serie

Auf seinem persönlichen Blog hat Martin ein paar Gedanken zu The Hedge Knight geteilt, die gerade Liebhaber der Bücher optimistisch stimmen dürften.

Ich habe jetzt alle sechs Episoden gesehen [...] und ich fand sie toll! Dunk und Egg waren schon immer meine Lieblingsfiguren und die Schauspieler, die wir für sie gefunden haben, sind einfach unglaublich! Auch der Rest der Besetzung ist großartig. Wartet nur, bis ihr den Lachenden Sturm und Tanselle Zu-Groß kennenlernt. A Knight of the Seven Kingdoms ist eine Adaption von Der Heckenritter - der ersten Novelle, die ich über [Dunk und Egg] geschrieben habe. Es ist die getreueste Adaption, die man sich als vernünftiger Mensch nur wünschen kann (und ihr wisst alle, wie unglaublich vernünftig ich bei diesem Thema bin).

Mit dem letzten Satz spielt George R.R. Martin natürlich auf seine vernichtende Kritik an Staffel 2 von House of the Dragon an, die der Autor 2024 publik gemacht hat: In einem Blogeintrag zeigte sich der Autor frustriert und wütend darüber, was HBO aus seiner Vorlage für das Targaryen-Prequel gemacht hat. Den Blogpost löschte Martin aber schnell wieder.

Keine Schlachten, keine Drachen in The Hedge Knight

Trotz all seinem Lob für A Knight of the Seven Kingdoms spricht George R.R. Martin aber auch eine Warnung aus: Fans sollten bei der neuen Serie definitiv nicht mit Drachen oder großen Schlachten rechnen. Circa 100 Jahre vor den Geschehnissen von Game of Thrones angesiedelt, gelten die Reittiere der Targaryens ohnehin längst als ausgestorben:

Zuschauer, die nach Action und noch mehr Action suchen … nun, diese Serie wird euch vielleicht nicht zufriedenstellen. Es gibt eine riesige Kampfszene, so aufregend, wie man es sich nur wünschen kann. Aber hier gibt es keine Drachen, keine großen Schlachten, keine Weißen Wanderer … dies ist ein Charakterstück, wo der Schwerpunkt auf Pflicht, Ehre, Ritterlichkeit und allem, was sie bedeutet, liegt.

Übrigens hat George R.R. Martin die Heckenritter-Romane bis heute nicht beendet. Der Geschichte von Dunk und Egg will er sich wieder widmen, sobald er mit The Winds of Winter fertig ist. Wann und ob das passiert, weiß aber nur der Dreiäugige Rabe.

A Knight of the Seven Kingdom: The Hedge Knight soll irgendwann gegen Ende 2025 erscheinen - ein genauer Release-Termin lässt aktuell noch auf sich warten. Bei dem Prequel zu Game of Thrones spielen Peter Claffey als Ser Duncan der Große und Dexter Sol Ansell als sein Knappe Egg die Hauptrollen.

Mehr zu der neuen Serie und allgemein der Zukunft von Game of Thrones könnt ihr unter den Links oben nachlesen.