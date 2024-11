Game of Thrones: Zur gescheiterten Jon-Snow-Serie gibt’s jetzt ein überraschendes Update

Jon Snow könnte trotz großer Unwissenheit doch noch eine eigene Serie im Universum von Game of Thrones bekommen. Bildquelle: HBO

Was treibt Jon Snow nach dem Ende von Game of Thrones eigentlich jenseits der Mauer? Diese Frage sollte ursprünglich eine neue TV-Serie beantworten, bei der Kit Harington die Hauptrolle übernimmt. Doch Anfang 2024 wurde bekannt: Das Projekt scheitert an der Story.

Kit Harington persönlich verriet, dass man für eine Serie um Jon Snow einfach keine zündende Idee finden würde. Sämtliche Beteiligte konnten keine Geschichte ausmachen, die bei allen genügend Begeisterung auslöst.

Damit schien ein Solo-Abenteuer für Ned Starks vermeintlichen Bastard und den geheimen Targaryen-Erben erstmal vom Tisch. Die Betonung liegt auf erstmal , denn jetzt macht mit Casey Bloys ausgerechnet der Chef von HBO doch noch Hoffnung auf ein Wiedersehen.

Bekommt Jon Snow doch noch seine eigene Serie?

Wie Deadline berichtet, hat Bloys bei einem Presseevent in Aussicht gestellt, dass man sich von der Idee einer Jon-Snow-Serie noch nicht vollständig verabschiedet hat. Tatsächlich will es HBO vielleicht nochmal versuchen.

Mehr Details liefert der CEO allerdings nicht. So bleibt zum Beispiel unbekannt, von welchen Faktoren das abhängig ist oder ob man sogar wieder aktiv daran arbeiten. Bloys dürfte solch eine Aussage auf einem Presseevent aber nicht ohne guten Grund treffen.

1:30 Game of Thrones: Jon Snow kehrt zurück - für ein absurd erfolgreiches Handy-Rollenspiel

Autoplay

So wurde auch ganz allgemein über die Zukunft von Game of Thrones gesprochen und auf was sich Fans in den kommenden Jahren freuen dürfen. Der geplante Kinofilm ist zum Beispiel jetzt offiziell und sogar, dass George R.R. Martin an dessen Entwicklung beteiligt ist.

Übrigens kam erst vor Kurzem auch Spekulation um ein Soloprojekt für Maisie Williams als Arya Stark auf. Dafür ist der Autor der Romanvorlage zu Game of Thrones persönlich verantwortlich, während Martin ebenfalls bei A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight involviert ist - eine neue Serie, die 2025 an den Start geht.

Was aktuell sonst im Westeros-Universum passiert? 2026 geht es mit Staffel 3 von House of the Dragon weiter. HBO plant, zukünftig jedes Jahr eine neue Serie beziehungsweise eine neue Season, die sich in der Welt von Game of Thrones abspielt, zu veröffentlichen. Was damit 2027 aufschlagen soll, ist allerdings noch nicht bekannt.