A Plague Tale: Innocence erzählt mit viel Gefühl eine Geschichte über zwei Geschwister, die umgeben von Ratten gegen den Schwarzen Tod kämpfen. Doch trotz Story-Fokus, hübscher Optik und beeindruckenden Licht- und Schattenspielen spricht das Action-Adventure nicht jeden an.

Wenn auch ihr euch noch unsicher seid, ob A Plague Tale das richtige Spiel für euch ist und euren Geschmack trifft, könnt ihr ab sofort eine Demo auf Steam herunterladen. Die umfasst das gesamte erste Kapitel des Spiels.

Geht dafür einfach auf die Shop-Seite des Spiels und klickt in der rechten Leiste auf »Demo herunterladen«.

Kostenlos bei Steam, Epic und Humble: Holt euch diese Gratis- und Free-Weekend-Games

Bis zum 16. September ist das Spiel außerdem um 33 Prozent im Preis reduziert. Wenn ihr es in dieser Zeit kauft, zahlt ihr statt 45 Euro rund 30 Euro. Der kosmetische DLC Coats of Arms ist in derselben Zeit um 15 Prozent reduziert und kostet 1,69 Euro. Darin enthalten sind drei zusätzliche Wappen und Outfits für die beiden Hauptcharaktere Amicia und Hugo.

Ihr könnt natürlich auch auf unseren Test zu A Plague Tale: Innocence zurückgreifen, in dem wir das Spiel ausführlich analysieren und klären, in welchen Punkten es begeistert und wo es nicht ganz überzeugt. Auf Steam hat das Spiel inzwischen rund 4.300 Reviews gesammelt, davon fallen 94 Prozent positiv aus.