Aller guten Dinge sind... fünf. Zumindest, wenn es nach den kostenlosen Spielen auf Steam, im Epic Games Store und im Humble Store geht. Wie gewohnt stehen dort auch dieses Wochenende Free Weekend, Rabattaktionen und geschenkte Spiele auf dem Plan.

Damit ihr kein Spiel verpasst, fassen wir alle Gratis-Angebote in diesem Artikel für euch zusammen und erklären, für wen sich welches Spiel eignet.

Am Wochenende kostenlos spielbar auf Steam

Steam hält diese Woche drei Angebote parat. Die Spiele könnt ihr nur über einen bestimmten Zeitraum kostenlos spielen, nach Ablauf der Aktion müsst ihr sie kaufen.

Deep Rock Galactic im Free Weekend auf Steam

Der Koop-Hit Deep Rock Galactic ist bis Montag, den 16. September, um 19:00 Uhr kostenlos spielbar. Bis zum 18. September ist das Spiel außerdem um 35 Prozent im Preis reduziert und kostet rund 18 Euro.

>>> Hier geht's zum Angebot: Deep Rock Galactic kostenlos auf Steam

Was ist Deep Rock Galactic?

In Deep Rock Galactic grabt ihr euch als Zwerg mit bis zu drei anderen Spielern in tiefe Minen auf fremden Planeten. Beim Sammeln von wertvollen Erzen machen euch feindlich gesinnte Aliens das Leben schwer.

Für wen eignet sich das Spiel?

Deep Rock Galactic spricht vor allem Koop-Fans an. Die Zwerge unterteilen sich in vier Klassen, darunter etwa der mit Flammenwerfer und Bohr-Armen ausgestattete Driller oder der mit Minigun gerüstete Gunner. Je mehr Vielfalt ihr in eine Partie bringt, desto lustiger wird sie.

Deep Rock Galactic - Vom Geheimtipp zum Koop-Hit 2018

Entwickler: Ghost Ship Games

Genre: Koop-Action

Release: 28. Februar 2018

Kostenlos bis: 16. September

Street Fighter 5 im Free Weekend auf Steam

Hadouken! Street Fighter 5 ist bis zum 17. September kostenlos auf Steam spielbar. In der Zeit des Free Weekend bekommt ihr 60 Prozent Rabatt auf den Kauf, es kostet 8 Euro.

>>> Hier geht's zum Angebot: Street Fighter 5 kostenlos auf Steam

Was ist Street Fighter 5?

Street Fighter 5 ist der fünfte Teil der Hauptreihe der bekannten Fighting-Game-Reihe. Ihr tretet in 1-gegen-1-Kämpfen gegen KI oder andere Spieler an. Jeder Kämpfer besitzt eigene Techniken und Kombos. Neu sind die V-Attacken, die sich zunächst aufladen müssen.

Für wen eignet sich das Spiel?

Wenn ihr Freude an klassischen Fighting Games wie Street Fighter, Tekken und Soul Calibur habt oder schon immer mal ein Street-Fighter-Spiel ausprobieren wolltet, könntet ihr mit Street Fighter 5 eure Freude haben.

Street Fighter 5 im Test - Die Zukunft der Fighting Games?

Entwickler: Capcom

Genre: Fighting-Game

Release: 16. Februar 2016

Kostenlos bis: 17. September

PlanTechtor im Free Weekend auf Steam

PlanTechtor ist bis Sonntag im Free Weekend auf Steam. Bis zum 16. September läuft eine 50-Prozent-Rabattaktion, in der ihr das Spiel für rund 6 Euro bekommt.

>>> Hier geht's zum Angebot: PlanTechtor kostenlos auf Steam

Was ist PlanTechtor?

PlanTechtor ist ein VR-Spiel, in dem ihr Wellen von Gegner mit verschiedenen Waffen wie Pfeil und Bogen ausschaltet. Vor jeder Welle habt ihr Zeit, einen Verteidigungsplan aufzustellen und sogenannte Waffenladungen zu entwerfen.

Für wen eignet sich das Spiel?

Ihr habt eine VR-Brille und mögt Tower-Defense-Spiele? Dann schaut in PlanTechtor hinein. Die Entwickler versprechen über 50 handgefertigte Level.

Entwickler: FunnerSoft

Genre: Strategie

Release: 27. Februar 2019

Kostenlos bis: 15. September

Dieses Spiel gibt es aktuell gratis im Epic Store

Im Epic Games Store müsst ihr diese Woche etwas bescheidener sein. Denn statt zwei Spielen wie in den vergangenen Wochen bekommt ihr dieses Mal nur ein Spiel geschenkt. Wie immer gilt auch hier: Sobald ihr es eingelöst und eurer Bibliothek hinzugefügt habt, gehört es dauerhaft euch.

Conarium im Epic Games Store

Conarium ist bis zum 19. September kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Klickt es im Store an und fügt es eurer Bibliothek hinzu, damit es euch gehört.

>>> Hier geht's zum Angebot: Conarium kostenlos im Epic Games Store

Was ist Conarium?

Conarium ist ein Horrorspiel, das seine Inspiration aus der Novelle Berge des Wahnsinns von H.P. Lovecraft zieht. Ihr spielt den Wissenschaftler Frank Gilman, der ohne Erinnerungen in einer Forschungsbasis in der Antarktis erwacht.

Für wen eignet sich das Spiel?

Freunde psychologischen Horrors, die gerne mysteriöse und übernatürliche Welten erkunden oder ganz allgemein den Stil von H.P. Lovecraft mögen, dürften mit Conarium viel Freude haben.

Conarium Spielvorstellung - Horror wie bei H.P. Lovecraft

Entwickler: Zoetrope Interactive

Genre: Horror-Adventure

Release: 6. Juli 2017

Kostenlos bis: 19. September

Das gibt es kostenlos im Humble Store

Neben Steam und Epic Games Store hat auch der Humble Store diese Woche eine Überraschung für euch. Wenn ihr euren Steam-Account mit eurem Humble-Store-Account verbindet, könnt ihr das Spiel einlösen.

Endless Space Collection im Humble Store

Die Endless Space Collection ist bis zum 14. September im Humble Store verfügbar oder »so lange der Vorrat reicht«. Löst ihr das Spiel rechtzeitig ein, gehört es dauerhaft euch.

>>> Hier geht's zum Angebot: Endless Space Collection kostenlos im Humble Store

Was ist Endless Space Collection?

Die Endless Space Collection umfasst das Hauptspiel Endless Space sowie die Erweiterung Disharmony. Es handelt sich um ein Globalstrategiespiel im Weltraum, in dem ihr zwischen 8 Zivilisationen wählt und um die Herrschaft der Galaxie kämpft, handelt und intrigiert.

Für wen eignet sich das Spiel?

Wenn ihr Strategie wie in Civilization 6 und Endless Legend mögt, aber das Weltall als Setting bevorzugt, seid ihr bei Endless Space genau richtig.

Endless Space im Test - Was Spieler wollen

Entwickler: Amplitude Studios

Genre: Strategie

Release: 4. Juli 2012

Kostenlos bis: 14. September

Und was erwartet uns nächstes Wochenende?

Nächste Woche steht auf Steam ein Conan-Wochenende an. Sowohl Conan Exiles auch als Conan Unconquered stehen ab dem 19. September im Free Weekend.

Auf Epic wird es dagegen etwas geheimnisvoller: Statt eines konkreten Spieletitels lesen wir dort aktuell nur »???«. Das Bild dazu verrät hingegen: Es wird um Batman gehen. Ob wir ein konkretes Spiel aus der Arkham-Reihe bekommen, LEGO-Batman auftaucht oder Epic sogar eine ganze Kollektion verschenkt, ist allerdings noch unklar.