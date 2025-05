Das stand nicht in den Patch Notes: AC Shadows verbessert überraschend einen wichtigen Aspekt und erzählt keinem davon

Die Entwickler von Assassin's Creed Shadows haben in den Patch Notes des letzten Updates nicht alles verraten.

Eigentlich standen in Update 1.0.4 für Assassin's Creed Shadows eine neue Quest und die Erweiterung des Kodex im Vordergrund. Auf technischer Seite waren nur Bugfixes und kleinere Komfortverbesserungen in den Patch Notes zu finden. Doch eine substanzielle Verbesserung hat Ubisoft geheim gehalten: Denn mit dem Update wurde auch das Parkour-System geändert!

Über die Jahre hinweg hat Ubisoft den Parkour in Assassin's Creed vereinfacht. Doch in den neueren Spielen ist er dadurch auch unvorhersehbarer geworden. Wo es früher noch möglich war, präzise den nächsten Punkt anzusteuern, springen unsere Assassinen heutzutage manchmal gar nicht in die Richtung, in die wir eigentlich wollen.

Doch mit Update 1.0.4 hat Ubisoft ein wenig an der Mechanik herumgeschraubt. Entdeckt hat das der YouTuber Ropotopolous. Kurze Zeit später kam auch die offizielle Bestätigung von Ubisoft:

Die Parkour-Entwickler hätten einfach nicht warten können , deshalb sei es jetzt einfacher, sich konstant auf Dächern zu bewegen. Wie auch im Video des YouTubers zu sehen ist, gibt es diverse kleine Verbesserungen, die dabei helfen:

Es ist jetzt einfacher, Objekte anzusteuern und wirklich in die gewünschte Richtung zu springen

Das Spiel priorisiert Sprünge, bei denen wir auf den Füßen landen, anstatt an einer Wand zu hängen

Wir können uns jetzt nach hinten von einer Wand abstoßen

Weitere Verbesserungen folgen außerdem in den nächsten Updates, wie auch schon in der Roadmap angekündigt. Unter anderem können wir uns dann noch besser nach hinten abstoßen und nach oben springen. Auch Yasuke wird beweglicher und kann Aussichtstürme erklimmen. Was noch alles geplant ist, haben wir für euch zusammengefasst:

Interessiert ihr euch für die neue Quest, die mit Update 1.0.4 ins Spiel kam? Jesko hat sie für euch gespielt, das Video findet ihr direkt oben. In der Roadmap wurde übrigens noch eine zweite Gratis-Quest angekündigt, die im Juni veröffentlicht werden soll.