Assassin's Creed Shadows: Patch 1.0.4 geht heute live, bringt neue Gratis-Story und wichtige Codex-Erweiterung

Um diesen netten Herrn hier links geht es: Der portugiesische Missionar Luís Fróis benötigt im neuen Story Pack für Shadows eure Hilfe.

Für Fans des alten Japans gibt es heute Nachschub. Ubisofts Open-World-Actionspiel Assassin's Creed Shadows bekommt am 6. Mai 2025 sein erstes Story-Update. Mit dem kommenden Patch 1.0.4 findet die Quest The Works of Luis Frois ihren Weg ins Spiel. Diese hatte Ubisoft erst vor wenigen Tagen bei der Vorstellung der Content-Roadmap für Shadows offiziell angekündigt.

Das Story-Pack ist aber natürlich noch nicht alles. Bevor wir allerdings klären, was im neuen Update alles drinsteckt, zuerst die wichtigsten Eckdaten: Patch 1.0.4 soll um 16:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht werden. Die Update-Größe variiert je nach Plattform:

PlayStation 5: 4.67 GB

Xbox Series: 20 GB

MAC: 9 GB

PC: 17 GB

Steam: 8.5 GB

4:21 Assassin's Creed Shadows: Einen Monat nach dem Launch kündigt Ubisoft neue Quests und Inhalte an

Autoplay

Wie eingangs bereits erwähnt, ist der Hauptinhalt des kommenden Updates die neue Quest The Works of Luis Frois . Der Jesuiten-Priester ist ein alter Bekannter von Samurai Yasuke und kam gemeinsam mit ihm nach Japan. Während der Questreihe müsst ihr unter anderem gestohlene Notizen zurückholen und eine Hofdame beschützen. Zudem erfahrt ihr mehr über die Hintergründe des Jesuitenordens.

Die Mission könnt ihr sowohl mit Yasuke als auch mit Naoe spielen. Ihr startet sie, indem ihr Luis Frois nach Abschluss der Hauptmission The Path he Walks in Azuchi aufsucht. Er befindet sich südlich des Kaufmannsviertels.

Mehr Übersicht im Codex

Die zweite wichtige Anpassung von Patch 1.0.4 betrifft die Codex-Datenbank. Diese umfasste bislang zwar viele nützliche Informationen zur japanischen Kultur, jedoch keine zu Naoe, Yasuke und euren Verbündeten im Kakushiba-Bund.

Mit dem Update bringt Ubisoft nun von Fans mehrfach gewünschte Kurzbiografien zu den verschiedenen Charakteren ins Spiel. Die Einträge sollen euch helfen, den Überblick über die vielen Verbündeten und Feinde zu behalten, denen ihr auf eurer Reise durch Japan begegnet.

Auch der Codex wird überarbeitet und soll euch eine bessere Übersicht über eure Verbündeten ermöglichen.

Zusätzlich zu diesen beiden größeren Anpassungen gibt es mit Patch 1.0.4 noch eine Menge kleinerer Bugfixes und Komfortverbesserungen. Diese könnt ihr im Detail in den umseitig angefügten Patchnotes nachlesen. In der obigen Linkbox findet ihr derweil weitere aktuelle Neuigkeiten zu Assassin's Creed Shadows und der Assassinen-Reihe im Allgemeinen.