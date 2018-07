Age of Empires: Definitive Edition - heute live auf MAX - Wir siegen uns (hoffentlich!) durch Julius‘ Community-Event

Hätte Hannibal stets das gesamte Schlachtfeld und dazu noch die Situation der Feld-, Gold- und Holzarbeiter im heimatlichen Karthago im Blick gehabt, wer weiß wie der Krieg mit Rom ausgegangen wäre. Strategie-Fan Jochen würde zwar nicht wagen, sich auf eine Stufe mit dem genialen Feldherrn zu stellen, versucht aber heute Abend ebenfalls, zur antiken Supermacht aufzusteigen.

Zu unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions

Ab 20 Uhr befehligt Jochen als Gast beim Community-Stream von BrotUndVideospiele, dem Kanal unseres Ex-Kollegen Julius, seine Karthager - und bringt seine Feinde hoffentlich ebenso an den Rand der Verzweiflung wie der punische General. Gespielt wird die Definitive Edition von Age of Empires, sollte was schiefgehen, Age of Empires 2 in der HD Edition.

Alle Infos im Kurzüberblick

Was wird gespielt? Age of Empires: Definitive Edition

Wann? Ab 20 Uhr

Wo? Auf unserem Twitch-Kanal und bei BrotUndVideospiele