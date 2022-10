Im Heidelberger Schloss kommen derzeit die größten Age-of-Empires-Spieler der Welt zusammen - und, äh, Maurice ist auch dabei! Zusammen mit Maxim wird er Samstag und Sonntag ab 14 Uhr das Finale von Red Bull Wololo: Legacy kommentieren! Den deutschen Cast könnt ihr dann auf seinem Twitch-Kanal MauriceWeber und bei Maxim verfolgen.

Und der Kampf um die Final-Teilnahme läuft bereits, denn der Startschuss zum Turnier fiel schon am 21. Oktober! Seitdem streiten die besten Spieler in 1v1-Duellen um die Krone in Age of Empires, Age of Empires 2 und Age of Empires 4. Alle Matches könnt ihr mit englischem Cast auf den offiziellen Kanälen schauen:

Neben dem Turnier gibt es noch einen weiteren interessanten Stream für Age-Fans in dieser Woche: Am Dienstag den 25. Oktober ab 19 Uhr feiern die Entwickler 25 Jahre Age of Empires. An diesem Tag erscheint auch das Anniversary Update für Age of Empires 4 mit zwei neuen Völkern, den Osmanen und die Mali.

Die Entwickler versprechen aber, dass sie noch ein paar überraschende neue Ankündigen für den Stream in petto haben. Falls ihr die gerne mit Maurice gemeinsam erleben wollt, dann schaltet ab 19 Uhr auf Twitch ein und schaut den Stream zusammen mit ihm:

Worauf hofft ihr beim Jubiläums-Stream? Schreibt es in die Kommentare!