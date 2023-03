Age of Wonders 4 enthüllt gleich mehrere Addons: Das steckt alles im Expansion Pass

Neben dieser Oberwelt-Map gibt es in AoW4 noch eine Unterwelt mit Dungeons, untoten Drachen und viel mehr.

Nachdem wir Age of Wonders 4 in der Preview bereits mehrere Stunden am Stück spielen konnten, freuen wir uns jetzt umso mehr auf den finalen Release. Denn das Rundenstrategiespiel wird alles andere als ein Nachfolger nach Schema F!

Doch noch bevor es am 2. Mai endlich losgeht, verraten die Entwickler jetzt mehr über ihre DLC-Pläne nach Release: Neben der Standardfassung für rund 50 Euro gibt es nämlich auch eine Premium-Edition für 90 Euro, die neben kosmetischen Zusätzen auch den Expansion Pass mit vier Zusatzinhalten umfasst.

Wir listen auf, welche Addons und Content-Pakete die Triumph Studios und Paradox geplant haben:

Dragon Dawn (3. Quartal 2023, Einzelpreis 10 Euro): Ein DLC-Paket rund um magische Schuppentiere und ihre drakonische Magie, das einen neuen Drachenherrschertyp, eine Reptiliengestalt und neue Zauberbücher enthält. Empires & Ashes (4. Quartal 2023, Einzelpreis 20 Euro): Erweiterung, in der verheerende Kriegsmaschinen im Zentrum stehen und die eine neue Kultur, neue Zauberbücher, neue Empire-Building-Optionen und ein neues Story Realm enthält. Primal Fury (1. Quartal 2024, Einzelpreis 10 Euro): Urzeitliche Kräfte und die naturverbundenen Fey-Reiche stehen im Mittelpunkt dieses DLC-Pakets, das neue Arten von Wildtieren, Kreaturen und Ressourcen enthält. Eldritch Realms (2. Quartal 2024, Einzelpreis 20 Euro): Die finale Erweiterung im Lovecraft-Stil öffnet Portale zu seltsamen Reichen mit neuen Monstern, arkanen Reichen und schaltet neue Rassenformen frei.

Außerdem ist noch zusätzlich ein Erzmagier-Outfit in der Premium-Version enthalten. Dieses Kosmetik-Paket enthält ein dreiteiliges Kleidungsset des Erzmagiers, das ihr beliebig mit anderen Ingame-Gegenständen kombinieren könnt. Ein weiteres Outfit gibt’s als Vorbesteller-Bonus auf alle Fassungen des Spiels.

Was sagt ihr zur Roadmap nach dem Launch von Age of Wonders 4? Seid ihr jetzt schon gespannt auf die neuen Inhalte oder bleibt ihr noch skeptisch, ob die 4X-Hoffnung ihre Versprechen auch wirklich halten kann? Schreibt es uns gern in die Kommentare!