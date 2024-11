Kostenlos am Wochenende: Strategie- und Survival-Fans haben viel zu tun

Wer am Wochenende noch nichts vor hat, kann einige Stunden in folgende Gratis-Titel reinstecken.

Dieses Wochenende wird episch! Denn ihr bekommt gleich zwei kostenlose Spiele, die das Wort »Zeitalter« im Titel haben. Und wie oft kann man schon behaupten, in wenigen Tagen zwei ganze Epochen zu erleben?

Wie immer sind manche Spiele nur zeitbegrenzt verfügbar, andere könnt ihr für immer behalten. Starten wir am besten gleich mit dem ersten Zeitalter und damit dem Highlight des Wochenendes:

Age of Wonders 4

1:35 Das neue DLC-Volk in Age of Wonders 4 hat drei Seiten, die unterschiedlicher kaum sein könnten

Autoplay

Genre: 4X- und Rundenstrategie | Release: Mai 2023 | Kostenlos bis: 11. November Zum kostenlosen Spiel

In der Fantasy-Welt von Age of Wonders 4 kämpft ihr in rundenbasierten Gefechten – 4X-Strategie à la Crusader Kings 3 kommt aber auch nicht zu kurz. Erstmals in der Serie könnt ihr eure eigene Fraktion designen, und mit vielen Events während des Spielverlaufs soll eine Partie stets spannend bleiben. In unserem Test schneidet Age of Wonders 4 mit 83 Punkten mehr als solide ab.

Die Gratis-Aktion kommt nicht von ungefähr: Zum einen ist ganz frisch Version 1.1 da, vor allem ist aber auch der DLC Ways of War gerade erst erschienen. In der Erweiterung stecken eine neue Kultur, Bücher, Wildtiereinheiten und eine neue narrative Ereigniskette. Die bisherigen Rezensionen sind mit ebenfalls 83 Prozent durchaus positiv. Den Trailer zu Ways of War könnt ihr hier oben sehen.

Weitere kostenlose Spiele

Age of Water : Die abgedrehte Wasserschlacht-Action befindet sich aktuell noch im Early Access, öffnet nun aber die Uboot-Luke für weitere Spieler. Ihr werdet in einer postapokalyptischen, völlig überfluteten Welt zum Kapitän eures selbst gebauten Schiffs und konkurriert mit anderen Spielern um die Weltmeere … beziehungsweise nun das einzige Weltmeer. Kostenlos spielbar bis: 11. November auf Steam

: Die abgedrehte Wasserschlacht-Action befindet sich aktuell noch im Early Access, öffnet nun aber die Uboot-Luke für weitere Spieler. Ihr werdet in einer postapokalyptischen, völlig überfluteten Welt zum Kapitän eures selbst gebauten Schiffs und konkurriert mit anderen Spielern um die Weltmeere … beziehungsweise nun das einzige Weltmeer. Icarus : Im Survival-Spiel strandet ihr auf dem namensgebenden Planeten, der per Terraforming zu einer zweiten Erde werden sollte. Das ist natürlich vollkommen schief gegangen und ihr müsst mit den Konsequenzen leben. Oder wenigstens überleben. Die Open World könnt ihr mit bis zu sieben Freunden erkunden. Kostenlos spielbar bis: 11. November auf Steam

: Im Survival-Spiel strandet ihr auf dem namensgebenden Planeten, der per Terraforming zu einer zweiten Erde werden sollte. Das ist natürlich vollkommen schief gegangen und ihr müsst mit den Konsequenzen leben. Oder wenigstens überleben. Die Open World könnt ihr mit bis zu sieben Freunden erkunden. Deceive Inc.: Ihr seid der Überzeugung, dass James Bond, Hitman und Johnny English euch nicht das Wasser reichen können? Bei letzterem habt ihr vermutlich ohnehin recht, beweisen könnt ihr es aber dieses Wochenende in Deceive Inc. Als Spezialagent täuscht ihr eure Mitspieler mit Tarnungen, Gadgets und Co., um eure Zielperson zu extrahieren. Kostenlos abholen und behalten bis: 14. November im Epic Store

Ihr seid der Überzeugung, dass James Bond, Hitman und Johnny English euch nicht das Wasser reichen können? Bei letzterem habt ihr vermutlich ohnehin recht, beweisen könnt ihr es aber dieses Wochenende in Deceive Inc. Als Spezialagent täuscht ihr eure Mitspieler mit Tarnungen, Gadgets und Co., um eure Zielperson zu extrahieren. Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2: Das kleine Rollenspiel ist grafisch zwar schon zum Release 2015 etwas altbacken gewesen, hat aber innere Werte. Nachdem eure Schwester von Piraten entführt wurde, müsst ihr sie natürlich retten. Mehr als einen Finger krumm machen müsst ihr dabei nicht, der Titel spielt sich allein mit der Maus. Kostenlos spielbar bis: auf weiteres, im Microsoft Store

Das kleine Rollenspiel ist grafisch zwar schon zum Release 2015 etwas altbacken gewesen, hat aber innere Werte. Nachdem eure Schwester von Piraten entführt wurde, müsst ihr sie natürlich retten. Mehr als einen Finger krumm machen müsst ihr dabei nicht, der Titel spielt sich allein mit der Maus.

Hat euch von den kostenlosen Spielen nichts angelächelt? Das ist halb so wild, dafür sind im Steam Sale auch einige Top-Titel günstig zu holen. Falls ihr aber wirklich keinen Cent ausgeben wollt, schaut bei unserem Artikel der besten Free2Play-Spiele 2024 vorbei, da werden die unterschiedlichsten Vorlieben beglückt.