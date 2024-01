Ein bizarrer Actionfilm jagt Zuschauer aus dem Kino und sorgt für Beifall: Der Trailer zeigt euch den Grund

Aggro Dr1ft gleicht einem psychedelischen Fiebertraum. Der Actionfilm sorgte für fliegende Zuschauer, aber auch tosenden Beifall. Bildquelle: EDGLRD

Psychedelisch oder einfach nur bizarr? Aggro Dr1ft ist ein Actionfilm, den man wirklich nicht alle Tage sieht. Und wenn man einigen Reaktionen zu dem neuesten Werk von Harmony Korine Glauben schenken darf, will das auch nicht unbedingt jeder sehen.

Was zur Hölle ist überhaupt Aggro D1ft?

Aggro Dr1ft setzt nämlich auf einen ganz bestimmten Kniff: Der komplette Film ist aus der Linse einer Wärmebildkamera gefilmt. Das erklärt den (offensichtlich) ungewöhnlichen Look des Actionfilms.

Bei den Filmfestspielen von Venedig im September 2023 hat das sogar dazu geführt, dass Zuschauer noch während des laufenden Films das Kino verließen. Andere haben wiederum zehn Minuten lang applaudiert - wie Variety berichtet. Es ist wahrlich bizarr ...

Die Story des Actionfilms spielt sich in der kriminellen Unterwelt von Miami ab. Ein erfahrener Auftragskiller (Jordi Mollà) hat es auf ein neues Ziel abgesehen und begibt sich auf die Jagd. Zwischen Gewalt und Wahnsinn eskaliert der 80-minütige Film in einer psychedelischen Odyssee - werft am besten einfach mal selbst einen Blick in den offiziellen Trailer:

1:03 Ein Actionfilm wie ein LSD-Trip: Der erste Trailer zu Aggro Dr1ft ist ein bizarrer Fiebertraum

Aggro Dr1ft läuft (vorerst) nur in Strip Clubs

Aktuell hat Aggro Dr1ft von Regisseur Harmony Korine (Spring Breakers, Gummo) und Rapper Travis Scott keinen Kinostart. Bisher wurde und wird der Film lediglich auf ausgewählten Veranstaltungen gezeigt, unter anderem in (Strip) Clubs. Ob Aggro Dr1ft auch in deutschen Kinos landet, ist aktuell nicht bekannt.

Wer den Film bisher gesehen hat, wertet aber eher … verhalten. Bei Metacritic kommt zum Beispiel aus 13 Kritiken ein Durchschnittswert von 43 Punkten zusammen. Auf Rotten Tomatoes steht Aggro Dr1ft bei 28 Wertungen und 36 Prozent.

Unser Kollege Björn Becher von Filmstarts ist zwar nicht aus dem Kino gelaufen, kann Aggro Dr1ft aber ebenfalls nur bedingt empfehlen. In seiner Kritik zückt er zwei von fünf Sterne und beschreibt:

Aggro Dr1ft wirkt wie ein in Videospiel-Optik gehaltenes Intro zu einem super-stylischen Musikvideo – nur dass es hier eben nicht nur wenige Sekunden, sondern 80 Minuten lang so weitergeht. Das ist durchaus faszinierend, aber auch unglaublich anstrengend.

Was haltet ihr von Aggro Dr1ft, dem ungewöhnlichen Konzept und dem bizarren Trailer zu dem Actionfilm von Harmony Korine? Würdet ihr die psychedelische Odyssee gerne im Kino gesehen oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!