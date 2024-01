Vor 14 Jahren mischte ein knüppelharter Superhelden-Film das Genre auf, jetzt kommt das Reboot als Teil einer neuen Trilogie

Die bitterböse Superhelden-Satire Kick-Ass hat offenbar noch eine Zukunft im Kino. Bildquelle: Universal Pictures

Ja, Kick-Ass kehrt zurück. Doch bei dem geplanten dritten Film wird alles anders. Mit einer konventionellen Fortsetzung sollten Fans nicht rechnen, denn statt Kick-Ass 3 ist ein Reboot geplant. Jetzt liefert Regisseur Matthew Vaughn neue Details, wie die Neuauflage aussehen wird.

Kick-Ass kehrt zurück - aber anders als gedacht

Die spannendste Info zuerst: Der neue Kick-Ass wird das Finale einer Trilogie, die eher lose zusammenhängt. Ja, richtig gelesen: Es kommt keine dedizierte Kick-Ass-Trilogie, stattdessen stellt der geplante Reboot den Höhepunkt einer Filmreihe dar, die wie eine Art Anthologie zu verstehen ist. Dazu erklärt Vaughn im Gespräch mit Collider:

Es wird ein ziemliches Meta-Universum. [...] [Kick-Ass] wird keine Fortsetzung, weil wir Kick-Ass auf eine ganz andere Art umsetzen, die Ärsche tritt. [...] Die Trilogie setzt sich aus School Fight, dem neuen Film - nennen wir ihn mal Vram - und dann Kick-Ass zusammen. Alles greift irgendwie ineinander.

Wie genau die finale Trilogie dann aussieht und zusammenhängen wird, verrät Matthew Vaughn zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht. In der Vergangenheit ließ der Regisseur lediglich durchblicken, dass der neue Kick-Ass nichts aufwärmen wird, was die vorangegangenen Filme behandelt haben.

Der erste Teil besagter Trilogie hört also auf den Titel School Fight und ist sogar schon abgedreht. Für die Regie zeichnet sich Damien Walters verantwortlich, während Matthew Vaughn als Produzent involviert ist. Der zweite Teil wird als Vram bezeichnet und wird im Moment gedreht. Das Drehbuch für den neuen Kick-Ass wird aktuell noch geschrieben.

Das lange Warten auf Kick-Ass 3

Der erste Kick-Ass startete 2010 in den Kinos und brachte frischen Wind ins Superhelden-Genre. Ziemlich grob und brutal inszeniert, traf die Verfilmung der Comicvorlage von Mark Millar vor allem bei Zuschauern einen Nerv, begeisterte aber auch Kritiker - bei Rotten Tomatoes gibt es zum Beispiel ordentliche Durchschnittswerte.

Bei einem Budget von 30 Millionen US-Dollar konnte Kick-Ass weltweit über 93 Millionen einspielen (via Box Office Mojo) und war damit ein ordentlicher Erfolg. Die direkte Fortsetzung folgte dann 2013 mit Kick-Ass 2, blieb aber hinter den Erwartungen zurück - sowohl bei Kritikern und Fans, als auch an den Kinokassen.

2:15 Kick-Ass 2 - Deutscher Trailer zur Superhelden-Satire - Deutscher Trailer zur Superhelden-Satire

Mit Argylle startet derweil am 2. Februar 2024 der neueste Film von Matthew Vaughn in den Kinos, der übrigens ebenfalls mit einem anderen Film-Franchise zusammenhängt: Argylle und Kingsman teilen sich ein Universum und für die geplanten Fortsetzungen wird ebenfalls schon das ein oder andere Crossover in Aussicht gestellt:

