Beim Remake eines 35 Jahre alten Action-Klassikers gibt's Zoff: Der Regisseur legt sich mit Amazon an

Schon vor dem Release von Road House gibt es Prügel! Bildquelle: MGM/Amazon Prime Video

Amazon legt mit Road House einen ziemlich absurden, aber absolut sehenswerten Action-Klassiker neu auf. Vor 35 Jahren verkörperte Patrick Swayze einen philosophischen Rausschmeißer mit einem Faible für Drehkicks, jetzt tritt Jake Gyllenhaal in dessen Fußstapfen.

Regisseur Doug Liman ist überzeugt: Road House ist einer seiner besten Filme geworden! Und das dürfte Fans von Filmen wie Die Bourne Identität und Edge of Tomorrow definitiv hellhörig machen. Trotzdem wird der Release von Road House von einem Streit überschattet. Denn zwischen Liman und Amazon gibt es offenbar böses Blut.

Doug Liman teilt Drehkicks gegen Amazon aus

Was ist passiert? Die Neuauflage von Road House startet am 21. März 2024 bei Amazon Prime Video - allerdings nicht im Kino. Und das stößt Doug Liman sauer auf. In einem öffentlichen Statement wirft Liman dem Megakonzern vor, ihm einen potenziellen Kino-Release in Aussicht gestellt zu haben, jetzt aber einen Rückzieher zu machen.

Seiner Meinung nach schadet Amazon mit dieser Entscheidung nicht nur ihm persönlich, sondern der gesamten Filmbranche. Nachdem sich Amazon in der Vergangenheit dafür ausgesprochen hat, eigens produzierte Filme auch ins Kino zu bringen, fühlt sich Liman verraten und prangert die Entscheidung als gebrochenes Versprechen an.

Doug Liman zieht nun die persönliche Sequenz, die Premiere seines eigenen Films beim SXSW Festival zu boykottieren. Gegenüber Deadline lässt der Regisseur verlauten:

Wenn Road House seine Premiere [...] feiert, werde ich nicht da sein. Der Film ist fantastisch, vielleicht sogar mein bester. Ich bin mir sicher, dass er die Bude abreisst und das Publikum auf den Sitzen tanzen wird. Aber ich werde nicht da sein. [...] Wir haben aus Road House einen bahnbrechenden Hit gemacht - das hat Amazon übrigens so gesagt, nicht ich. [...] Mir wurde gesagt, dass die Presse nie so positiv reagierte, seit Amazon MGM übernommen hat. [...] Im Gegensatz zu vorangegangenen Statements hat Amazon aber kein Interesse daran, das Kino zu unterstützen. [...] Amazon hat mich und die Film-Community um unsere Vertrauen gebeten. [...] Jetzt machen sie eine 180-Grad-Wendung und nutzen Road House, um Waschbecken zu verkaufen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Falls ihr euch jetzt fragt, was es mit Road House überhaupt auf sich hat: Das 1989 veröffentlichte Original kam ursprünglich bei Kritikern nicht allzu gut an, mauserte sich aber seitdem zu einem waschechten Kultfilm - fragt nur mal Peter Griffin von Family Guy. Patrick Swayze konnte mit einem unverwechselbaren Charisma und wirklich beeindruckenden Martial-Arts-Kampfkünsten überzeugen.

35 Jahre später kommt nun die Neuauflage, in der es genauso rau wie damals zugehen soll. Der Film mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle bekommt ebenfalls ein R-Rating verpasst.

Wollt ihr mehr dazu wissen, was aktuell bei neuen (und alten) Actionfilmen passiert, werdet ihr unter den obigen Links fündig. Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit: Könnt ihr Doug Limans Frustration nachvollziehen oder seht ihr die Angelegenheit entspannter? Seht ihr neue Filme lieber im Kino oder ist ein Streaming-Release für euch fein?