»Verdammt brillant«: Ahsoka klaut bei Herr der Ringe und Star-Wars-Fans lieben es

Gandalf wäre stolz: Ahsoka Tano folgt im Zuge ihrer persönlichen Star-Wars-Serie den Spuren des legendären Herr-der-Ringe-Zauberers. Bildquelle: Warner Bros.

Wer Herr der Ringe kennt (und liebt) dürfte bei der neuesten Star-Wars-Serie eine interessante Parallele kaum übersehen haben: Nachdem Gandalf es bereits vorgemacht hat, ist nun auch Ahsoka gestorben, nur um daraufhin in einem weißen Gewand und mächtiger denn je zurückzukehren.

Ahsoka, die Graue Weiße

Worum genau es geht? In Folge 4 stellten sich Ahsoka Tano (Rosario Dawson) und Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzu) ihren Widersachern Baylan Skoll (Ray Stevenson) und Shin Hati (Ivanna Sakhno). Die Konfrontation läuft aber nicht wie geplant, denn Ahsoka wird von Baylan besiegt und eine Klippe hinuntergestoßen, während sich Sabine ihnen in der Hoffnung, den verschollenen Ezra Bridger wiederzufinden, anschließt.

In Folge 5 ihrer eigenen Star-Wars-Serie findet sich Ahsoka dann in der sogenannten Welt zwischen den Welten wieder, wo sie auf ihren alten Meister Anakin Skywalker (Hayden Christensen) trifft. Dabei wird stark impliziert, dass Ahsoka wirklich gestorben ist, denn die (Ex-)Jedi kann erst wieder zu den Lebenden zurückkehren, wenn sie eine letzte Lektion gelernt hat.

Ahsoka muss sich damit abfinden, dass sie nicht für den Fall von Anakin auf die dunkle Seite verantwortlich ist und sie sich nicht von ihrer Vergangenheit beherrschen lassen darf. Das gelingt ihr auch und mit einer Menge an visueller Symbolik wird verdeutlicht, dass Ahsoka geläutert und damit mächtiger und weiser denn je aus ihrer Wiedervereinigung mit ihrem alten Meister hervorgeht.

Noch ein Tod für Ahsoka, die jetzt scheinbar das Ende ihrer persönlichen Entwicklung erreicht hat. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Und dabei kommt es natürlich zu offensichtlichen Parallelen zu Herr der Ringe: Wie Gandalf stürzt Ahsoka im Kampf gegen einen mächtigen Feind eine Klippe herunter, kämpft daraufhin um ihr Leben und stellt sich einer Aufgabe, die sie noch nicht erfüllt hat. Statt mit einem Balrog bekommt Ahsoka es mit einem Koloss von einem Mann zu tun und am Ende setzt sie ihre Reise mit Weltraum-Walen anstelle von Adlern fort.

Wie Herr der Ringe Dave Filonis Sternenkrieg inspiriert

Showrunner Dave Filoni macht übrigens kein Geheimnis daraus, dass die Parallelen zwischen Ahsoka und Gandalf beabsichtigt sind. Schon 2019 verdeutlichte diese mit einer Skizze auf X (ehemals Twitter) und auch vor dem Start von Ahsoka wiesen Filoni und auch Rosario Dawson in Interviews (zum Beispiel mit Nerdist oder Entertainment Weekly) darauf hin.

Und dann wäre da natürlich auch das Ende der Animationsserie Rebels, das diese Entwicklung von Ashoka fast schon gespoilert hatte: Auch hier ist die Heldin in einer weißen Robe zu sehen, mit ihrer persönlichen Serie wurde dies aber direkt wieder rückgängig gemacht. Dave Filoni bekam immerhin jetzt die Möglichkeit, Ahsokas Transformation ausführlicher zu behandeln.

Ahsoka war bereits im Finale von Rebels in ihrem weißen Gewand zu sehen. Ihre eigene Serie hat diese Szenen wieder aufgefgriffen, dabei Ahsoka aber wieder in graue Kleidung gesteckt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Die Star-Wars-Fans sind begeistert

Unter Fans stößt die Ahsoka/Gandalf-Parallele übrigens auf viel Liebe. Dabei wird die Entwicklung der Star-Wars-Heldin unter anderem als verdammt brillant bezeichnet, ein paar aussagekräftige Reaktionen haben wir wie folgt für euch behandelt:

Link zum Twitter-Inhalt

Übrigens: Im Verlauf der Star-Wars-Historie ist Ahsoka nun mittlerweile schon zum dritten Mal gestorben : Einmal in The Clone Wars, als sie und Obi-Wan Kenobi auf die sogenannten Wächter der Macht treffen. Dann zum zweiten Mal, als Ahsoka es in Rebels mit Darth Vader zu tun bekommt und nur mithilfe von Ezra Bridger und der Welt zwischen den Welten ihrem Tod ein Schnippchen schlagen kann.

Durch jeden ihrer Tode wurde Ahsoka weiser und mächtiger, doch der wichtigste davon dürfte unweigerlich von ihrem großen Wiedersehen mit Anakin Skywalker geprägt worden sein. Mehr zur Ahsoka-Serie und wie die teilweise massive Veränderungen für das gesamte Star-Wars-Universum mit sich bringt, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Wie gut hat euch die neueste Folge von Ahsoka gefallen? Wie zufrieden seid ihr insgesamt mit der aktuellen Star-Wars-Serie auf Disney Plus? Was haltet ihr von der offensichtlichen Parallele zwischen Ahsoka und Gandalf aus Der Herr der Ringe? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die kommenden Folgen der Star-Wars-Serie? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!