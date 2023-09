»Ich bin in Tränen ausgebrochen«: Die neueste Ahsoka-Folge zieht Star-Wars-Fans den Teppich unter den Boden weg

Dank Folge 5 von Ahsoka überschlagen sich gerade unter Fans die Gefühle. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Die fünfte und damit neueste Folge von Ahsoka hat Fans - um es gelinde zu formulieren - umgehauen. Nachdem letzte Woche bereits die Rückkehr von Hayden Christensen als Anakin Skywalker enthüllt wurde, geht die Star-Wars-Serie jetzt so richtig in die Vollen.

Was in Folge 5 von Ashoka alles abgeht

Alte Schlachtfelder und alte Bekannte: So bekommen wir erstmals Szenen aus The Clone Wars in einer Realverfilmung zu Gesicht: Unter anderem die Schlacht von Ryloth und die Belagerung von Mandalore. Dabei tritt nicht nur Ariana Greenblatt (aus Avengers: Infinity War) als junge Ahsoka auf, wir sehen (beziehungsweise hören) sogar Temuera Morrison als Captain Rex.

Skyguy und Snips: Im Mittelpunkt der fünften Episode steht aber zweifelsohne das Wiedersehen zwischen Anakin Skywalker und Ahsoka Tano, bei dem der gefallene Jedi seiner früheren Padawan eine letzte Lektion erteilt. Hier spielt die Star-Wars-Serie ganz offensichtlich mit Anakins zweiter Identität, während immer wieder Darth Vader an durchschimmert.

So heftig reagieren Zuschauer: Fans sind aufgrund der neuesten Ahsoka-Folge komplett aus dem Häuschen und teilweise überschlagen sich die Reaktionen vor Enthusiasmus und Freude. Gerade ein paar wirklich gelungenen Szenenübergänge und das Aufblitzen Vaders sorgen bei seinen Zuschauern für Gänsehaut. Wir haben wie folgt ein paar der aussagekräftigsten Reaktionen für euch gesammelt.

Seid an dieser Stelle natürlich nochmal ausdrücklich vor gravierenden Spoilern gewarnt!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Wertung spricht für sich: Folge 5 von Ashoka kann zum aktuellen Zeitpunkt nach über 2.937 Nutzer-Reviews einen beeindruckenden Wert von 9,6 Punkten auf imdb für sich verbuchen. Bei Metacritic und Rotten Tomatoes gibt noch keine Durchschnittswertung, dafür ist die Episode schlichtweg noch zu frisch.

Wie es mit Ahsoka jetzt weitergeht: Die erste Season von Ashoka umfasst insgesamt acht Folgen, auf drei Episoden können sich Fans also noch freuen. Wie es danach weitergeht, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bekannt. Eine zweite Staffel dürfte aber so gut wie garantiert sein, immerhin zielt Showrunner Dave Filoni mit seinen Live-Action-Serien auf ein großes Kinofinale ab. Und darauf soll erst noch ein paar Jahre hingearbeitet werden.

Übrigens: Mehr zu Ahsoka und was die neueste TV-Serie auf Disney Plus teilweise am gesamten Star-Wars-Universum verändert, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Habt ihr die neueste und mittlerweile fünfte Episode von Ahsoka bereits gesehen? Wenn ja, wie gut hat sie euch gefallen und was haltet ihr insgesamt von der aktuellen Star-Wars-Serie? Freut ihr euch über die Live-Action-Adaption der Klonkriege oder hättet ihr auf die Reise in die Vergangenheit auch verzichten können? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die restlichen Folgen der Serie? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!