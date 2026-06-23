Star Wars: 2027 kehrt Anakin Skywalker zurück und dazu gibt's ein erstes Bild, wie Hayden Christensen mit 45 als Jedi-Ritter aussieht

Für Flashbacks in die Klonkriegs-Ära wurde Hayden Christensens Anakin Skywalker bei der ersten Staffel von Ahsoka digital verjüngt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wir schreiben das Jahr 2026 und Hayden Christensen ist noch lange nicht fertig mit Star Wars. Der 45 Jahre alte Schauspieler wird sich in Staffel 2 der Ahsoka-Serie für Disney Plus nochmal blicken lassen.

Die lässt aber noch ein Weilchen auf sich warten: Die zweite Season von Ahsoka startet erst im Frühjahr 2027 und damit klafft zwischen den Staffeln eine Lücke von fast vier Jahren.

Puh. Ein klitzekleines Trostpflaster gab es zumindest in der Form eines neuen Bildes, das auf der Space Con in San Antonio geteilt wurde (via Star Wars Holocron). Das zeigt Hayden Christensen in der Rolle von Anakin Skywalker und wie er in den kommenden Folgen der Ahsoka-Serie aussehen wird.

So sieht Hayden Christensen mit 45 als Anakin Skywalker aus

Dabei steckt der heute 45-jährige Schauspieler in einer Jedi-Robe, die sehr stark an Anakins Look in Episode 3 - Die Rache der Sith angelehnt ist. An seinem Gürtel trägt er außerdem das Lichtschwert, das von der Community … liebevoll auf den Namen Youngling Slayer 9000 getauft wurde.

Aber schaut am besten einfach mal selbst:

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Welche Rolle genau Anakin Skywalker in Staffel 2 von Ahsoka spielt, ist aktuell nicht bekannt. Wahrscheinlich wird er seiner ehemaligen Padawan (Rosario Dawson) für eine weitere Lektion zur Seite stehen.

Ebenso ist nicht unwahrscheinlich, dass wir erneut Rückblicke in die Ära der Klonkriege zu Gesicht bekommen – für viele Fans der Prequels handelte es sich dabei um ein großes Highlight der ersten Ahsoka-Season.

Staffel 2 von Ahsoka startet im Frühjahr 2026 bei Disney Plus – ein konkreter Release-Termin ist aktuell nicht bekannt. Ob die Star-Wars-Serie eine dritte Season bekommt, bleibt momentan ebenfalls abzuwarten. Allgemein gibt es derzeit keine konkreten Details, wie genau es mit dem Krieg der Sterne unter der neuen Lucasfilm-Führung weitergehen soll: Dave Filoni und Lynwen Brennan haben Kathleen Kennedy abgelöst.

0:43 Ahsoka - offizieller Teaser-Trailer zu Staffel 1 der Star-Wars-Serie

Autoplay

In Staffel 2 von Ahsoka erwartet uns derweil noch ein Wiedersehen mit Ezra Bridger (Eman Esfandi), Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzu), Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) und Shin Hati (Ivanna Sakhno).

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