Alan Wake 2: Zwei große DLCs angekündigt, so geht's weiter

Kaum ist Alan Wake 2 draußen, wissen wir bereits, wie es mit der Reihe weitergeht. Wir listen alle bekannten Ankündigungen zu Updates und DLCs auf.

13 Jahre lang haben wir auf Alan Wake 2 gewartet - und jetzt hört die Horror-Bescherung gar nicht mehr auf. Denn es sollen noch kostenlose Updates und zwei große DLCs für den Psychothriller folgen. Wir verraten euch, was bereits bekannt ist.

New Game+ und Fotomodus

Zwei kostenlose Updates für alle stehen schon in den Startlöchern:

Das New Game+ soll bereits etwa einen Monat nach Release des Spiels erscheinen. Hier könnt ihr euren Fortschritt behalten und euch nochmal an einem neuen Nightmare-Schwierigkeitsgrad versuchen. Außerdem kommen neue Manuskriptseiten und TV-Inhalte dazu, sowie ein paar Überraschungen. Uuuuuh!

Ein Fotomodus ist ebenfalls geplant. Der Release des Updates soll demnächst bekannt gegeben werden.

1. Erweiterung: Nights Springs

Die erste Erweiterung heißt »Night Springs« und soll bereits im späten Frühjahr 2024 erscheinen - der Release-Zeitraum könnte sich aber noch ändern.

Im ersten DLC spielen wir Episoden der surrealen Serie Night Springs, die stark an Twilight Zone erinnert, und schlüpfen dabei in die Rollen von mehreren bekannten Charakteren aus dem Alan-Wake-Universum.

2. Erweiterung: The Lakehouse

Im zweiten DLC - für den es noch keinen Release-Termin gibt - erkunden wir eine mysteriöse Forschungsanlage am Cauldron Lake. Dabei kehren wir erneut zurück in die unterschiedlichen Realitäten von Alan Wake und Saga Anderson.

Sehr wahrscheinlich erfahren wir her noch mehr darüber, wie die Universen von Alan Wake und Control zusammenhängen, welche Rolle das FBC spielt und was es mit dem AWE in Bright Falls auf sich hat.

Habt ihr Alan Wake 2 bereits durchgespielt? Wie hat es euch gefallen? Und freut ihr euch auf die angekündigten Updates und DLCs? Oder hofft ihr eher auf einen dritten Teil, der die Reihe zu einem runden Abschluss führen würde? Schreibt uns eure Meinung doch gerne in die Kommentare!