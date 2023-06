Alan Wake 2 so kurz wie der Vorgänger? Entwickler verrät Spielzeit

Unermüdlich tippt der Schriftsteller Alan Wake hat seinen Horrorgeschichten, wie lang dauern sie wohl im Nachfolger?

Ganz ehrlich? Fantasie und die Fähigkeit diese in fesselnde Zeilen auf Papier zu bringen, um Leser in eine fremde Welt abtauchen zu lassen, sind toll. Aber Alan Wake übertreibt es, wird doch alles von ihm ersonnene, schauerliche Realität.

Auch im zweiten Teil wird der gepeinigte Schriftsteller wieder in die Tasten seiner Schreibmaschine greifen. Die Entwickler haben gegenüber wccfctech nun einen Ausblick gegeben, wie lange die Geschichte von Alan Wake 2 unterhalten - oder den armen Schreiberling quälen wird.

Länger als der Vorgänger

Ein Durchgang von Alan Wake 2s Hauptgeschichte wird laut den Entwicklern von Remedy Entertainment etwa 20 Stunden in Anspruch nehmen. Allerdings sei nicht alles im Spiel komplett linear aufgebaut und je nach Erfahrung der Spieler, könne ein Playthrough auch etwas länger dauern.

Der Titel wird - wie auch einst der erste Teil - DLCs bekommen. Diese seien laut Remedy vergleichbar mit der Herangehensweise von Control und seinen Zusatzinhalten.

Der erste Teil der Serie bzw. sein 2021 erschienenes Remaster kam ohne Erweiterungen auf etwas mehr als elf Stunden und fiel so relativ kurz aus. Die Addons erweiterten ihn jedoch erheblich um separate Geschichten, die zusammen knapp sechs Stunden einnahmen.

3:25 Alan Wake 2 verrät in einer Gameplay-Präsentation, wie genau der Horrortrip funktioniert

Alan Wake ist nicht allein

Sein zweites Abenteuer muss der Schriftsteller ferner nicht allein bestehen. Die Kampagne teilt sich nämlich in zwei Teile, die miteinander verwoben sind. In dieser zweiten Hälfte schlüpft ihr in die Schuhe der FBI-Agentin Saga Anderson. Sie untersucht getrennt von Alan Wake die Geschehnisse in Bright Falls. Hierfür kann sie in eine gedankliche Welt eintauchen, in der sie Hinweise zum Fall sortieren und analysieren kann - eben ein wahres Ermittlertalent.

Jede Mission ist allerdings fest einem Charakter zugeordnet, ihr könnt also nicht wählen, wann ihr welchen Charakter steuert. Die Geschichte bestimmt, wer wo aktiv ist.

Komplexe Geschichte und Verbindungen

Und ölt schonmal eure Gehirnmembranen: Wenig überraschend für Remedy Entertainment und ihrem Verständnis von verflochtenem Storytelling und Worldbuilding, wird auch Alan Wake 2 reich an Verbindungen zum Universum sein, in dem alle Titel des Entwicklers neben/mit/nacheinander existieren.

Wer will, kann sich hier also auf ein wahres Theoriemonster freuen, über das noch Jahre später spekuliert und gefachsimpelt werden kann. Aber es sollte erfahrungsgemäß auch jeder Spaß an Alan Wake 2 haben, der einfach nur ein spannend-gruseliges Third-Person Abenteuer erleben will.

Freut ihr euch auf Alan Wake 2? Habt ihr damals bereits den ersten Teil gespielt oder seid ihr Neueinsteiger in die Reihe? War euch das erste Abenteuer von Alan zu kurz oder empfandet ihr die Länge als genau richtig, für diese Art von Spiel? Was erhofft ihr euch von der Fortsetzung? Viele Fragen, schreibt uns gerne die ein oder andere Antwort in die Kommentare!