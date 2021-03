Alchemic Cutie mischt Stardew Valley mit ein wenig Pokémon

Stardew Valley erfreut sich mit seinem Farm-Gameplay bei vielen Spielern großer Beliebtheit. Alchemic Cutie will es dem gleichtun, setzt dafür allerdings auf einen etwas anderen Spin: Statt eine normale Farm aufzubauen, züchtet ihr hier Schleime.

Ein Hauch von Pokémon

Offene Welt bevölkert von Schleimbeuteln: In Alchemic Cutie erkundet ihr die Welt Wimba Island. Hier trefft ihr nicht nur auf zahlreiche NPCs, für die ihr Quests erledigt, sondern macht euch zudem auf die Suche nach zahlreichen neuen Schleimarten, von denen es über 4.000 geben soll. Je nach Jahreszeit könnt ihr dabei neue finden und erreicht außerdem jeweils andere Gebiete der Insel.

Ich will der allerbeste sein: Dabei kommt ein wenig Pokémon-Flair auf. Denn euer Ziel ist es, das beste Schleimmonster aller Zeiten zu züchten. Jedes der Monster kommt mit eigenen Werten und Fähigkeiten, die wichtig werden, wenn ihr mit ihm zusammen Wettbewerbe wie etwa Sumoringen oder Wettessen gewinnen wollt. Eure Kreationen könnt ihr außerdem via Code mit anderen Spielern teilen.

Alchemic Cutie - Screenshots ansehen

Wann erscheint Alchemic Cutie?

Das Spiel wird bereits seit einigen Jahren entwickelt und bereits auf der Gamescom 2018 vorgestellt. Ursprünglich sollte der Titel bereits im Oktober 2020 erscheinen, verzögerte sich allerdings noch einmal. Jetzt soll es am 27. Juli 2021 auf Steam erscheinen.

Wenn ihr bis dahin noch andere Monstersammel-Spiele sucht, dann solltet ihr einen Blick in unsere Liste mit den besten Pokémon-Alternativen für den PC werfen.

65 3 Mehr zum Thema Pokémon-Alternativen für den PC

In der stellen wir euch alle möglichen Spiele vor, bei denen das Sammeln von Monstern im Vordergrund steht. Einige davon orientieren sich sehr stark am großen Vorbild, andere geben dem Sammeldrang einen neuen Spin, so wie Alchemic Cutie.