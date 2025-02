Alien: Romulus wollte uns ursprünglich 30 Minuten lang vorgaukeln, dass wir gar keinen Alien-Film schauen

Regisseur Fede Alvarez wollte aus den Aliens in Alien: Xenomorph eigentlich einen Plot-Twist machen. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Mit Romulus hat Regisseur Fede Alvarez dem Alien-Franchise neues Leben eingehaucht. Dabei sollte uns der neue Film sogar ursprünglich 30 Minuten lang weismachen, dass wir gerade Sci-Fi-Horror ohne Alien-Bezug genießen.

Stattdessen sollte ein Twist von Romulus erst im Kino enthüllen, dass hier Xenomorphen über die Leinwand wuseln! Das hat Fede Alvarez persönlich in einem Interview gegenüber Collider bestätigt:

Unsere Gespräche [über Romulus] begannen, als Ridley [Scott] gerade Covenant drehte – das begann mit Michael Schaefer, der zu der Zeit seine rechte Hand war. Als ich die Geschichte vorschlug und sie mich fragten, was für einen Film ich machen würde, meinte ich: Warum machen wir es nicht als Spin-off? Wir nennen Alien nicht [im Titel]. Wir nehmen einfach irgendeinen beliebigen Science-Fiction-Titel. Wir zeigen ein paar Kids und ein paar Planeten irgendwo – das war eine richtig [ausgearbeitete] Idee – und dann gehen sie plötzlich in einen Raum und dort ist ein verdammtes Ei! Stellt euch vor, dass Publikum [...] erfährt das erst in der Eröffnungsnacht, 30 Minuten nach Beginn des Films, dass es gerade einen Alien-Film sieht. Das war mein ursprünglicher Plan.

Natürlich hatte Romulus dann doch ein Alien im Titel. Dass sich ein Filmstudio dazu bereit erklärt, auf so einen starken Namen wie Alien auf dem Poster zu verzichten, grenzt wahrscheinlich ohnehin an ein Ding der Unmöglichkeit. Die Gefahr, dass irgendetwas leakt oder sich jemand verplappert, wäre ebenfalls ziemlich hoch.

2:07 Der offizielle Trailer zu Alien: Romulus ist da und wirklich nichts für schwache Nerven

Autoplay

Ist das ein verdammter Predator?!

Dafür denkt Fede Alvarez laut darüber nach, diese Idee in einem neuen Alien vs. Predator aufzugreifen. In den vergangenen Wochen und Monaten haben er und Prey-Regisseur Dan Trachtenberg immer wieder von einem weiteren Crossover zwischen den beiden Sci-Fi-Kreaturen gesprochen.

Ebenfalls gegenüber Collider verrät Alvarez nun dazu:

Ich kann nicht für Dan [Trachtenberg] sprechen. Irgendwann wird es einen weiteren Alien-Film geben und ich weiß, dass er an einem Sequel zu Prey arbeitet und wenn wir beide irgendwann an dem Punkt sind, an dem wir sagen Ja, das müssen wir sehen , dann wäre das ein Film, den wir machen könnten. So wie ich es dann tun würde - wenn das denn möglich ist, weil es immer schwieriger wird, etwas online geheim zu halten: Der beste AvP wäre meiner Meinung nach, wenn du nicht weißt, dass es ein AvP ist, bis eben der andere Kerl auftaucht. Du denkst dir, du schaust einen Predator-Film und dann landen sie irgendwo, wo es Kreaturen gibt und plötzlich ist da ein Xenomorph! [...] Oder umgedreht schaust du einen Alien-Film und auf einmal ist da eine mysteriöse Kreatur und du hörst sein Geräusch, siehst die Tarnvorrichtung und merkst: Ist das ein verdammter Predator? Und ja, es ist wirklich einer. [...]

Tatsächlich hat es Fede Alvarez zumindest schon einmal geschafft, ein großes Geheimnis bis zum Kinostart zu wahren. Für Alien: Romulus wurde der 2020 verstorbene Ash-Darsteller Ian Holm mit dem Einverständnis von dessen Familie zurückgebracht, was aber auch für viel Kritik sorgte.

Übrigens arbeitet Dan Trachtenberg nicht nur an einem Sequel zu Prey. Dieses Jahr sollen gleich zwei verschiedene Predator-Filme unter seiner Leitung erscheinen: Einer davon hört auf den Untertitel Badlands, der andere wird wohl eine animierte Sammlung von Kurzgeschichten, in der sich unterschiedlichste Figuren gegen einen Predator stellen.

