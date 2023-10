»Verdammt großartig!«: 2024 kommt ein neuer Alien-Film und der begeistert sogar Ridley Scott

Alien kehrt in die Kinos zurück. Diesmal ist Ridley Scott nicht persönlich dafür verantwortlich, der Kult-Regisseur gibt aber schon mal ein Fazit zum neuen Film. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Xenomorph-Fans aufgepasst: Am 16. August 2024 startet ein neuer Alien-Film in den Kinos. Den hat ausgerechnet der Schöpfer der legendären und mittlerweile 44 Jahre alten Horror-Reihe schon gesehen und ein vielversprechendes Fazit gezogen: Ridley Scott.

Was Ridley Scott vom neuen Alien-Film hält

Das verrät Regisseur Fede Alvarez zu Alien: Romulus (so soll zumindest der Arbeitstitel des neuen Films lauten) auf der DGA Latino Summit im Gespräch mit seinem Kollegen Guillermo del Toro (via Variety):

Ich wollte, dass [Ridley Scott] den Film vor allen anderen sieht. Dabei hat mich jeder gewarnt, dass Ridley bei so etwas wirklich schwierig sein kann [...] vor allem, wenn es in irgendeiner Weise mit seinen eigenen Filmen zu tun hat. Er war gnadenlos bei Blade Runner [2049], der in meinen Augen ein Meisterwerk ist [...]. Ich fragte ihn nach seiner Meinung zum neuen Top Gun und er meinte nur Meh . [...] Also hatte ich mich schon darauf eingestellt, dass ich wirklich nicht bei ihm punkten kann. Auch wenn er nicht danach gefragt hätte, hätte ich mich zu ihm an den Tisch gesetzt und dabei zugesehen, wie er [meinen Film] anschaut. Auch wenn er gesagt hätte Du hast mein Vermächtnis zerstört! , hätte ich vor ihm stehen und ihm dabei in die Augen sehen wollen. Ich wollte nicht einfach nur eine Email bekommen [...]. Und dann ist er einfach nur in den Raum gekommen und hat gemeint: Fede, was soll ich sagen? [Dein Film] ist verdammt großartig. [...]

Was wir bisher über Alien: Romulus wissen

Das klingt doch schonmal ganz vielversprechend. Zu Alien: Romulus gibt es aktuell noch keinen Trailer oder sonstiges Bildmaterial zu sehen und die offizielle Story-Zusammenfassung liest sich zumindest im Moment noch etwas austauschbar. Die Handlung soll sich um eine Gruppe junger Menschen auf einer weit entfernten Welt drehen, die sich mit der furchterregendsten Lebensform des Universums konfrontiert sieht .

Horror-Fans dürfte Fede Alvarez natürlich längst ein Begriff sein. 2013 brachte er beispielsweise das Reboot der legendären Splatter-Horror-Reihe Evil Dead in die Kinos. 2016 folgte dann der klaustrophobische Psycho-Horror Don’t Breathe mit Avatar-Darsteller Steven Llang in der Hauptrolle, zu dem Alvarez 2021 eine Fortsetzung produzierte.

1:12 Evil Dead: Deutscher Trailer zum Horror-Remake/Reboot von Fede Alvarez.

Was zuletzt bei Alien passierte

Die letzten zwei Alien-Filme erschienen mit Prometheus (2012) und Covenant (2017) erst vor wenigen Jahren, die Ridley Scott persönlich gedreht hatte. Zwischenzeitlich arbeitete mal Regisseur Neill Blomkamp (District 9, Chappie) an einer direkten Fortsetzung zu Aliens, für die er sogar Sigourney Weaver und Michael Biehn eingeplant hatte, doch daraus wurde nie etwas.

Am 16. August 2024 wissen wir spätestens mehr, sobald Alien: Romulus in den Kinos starten soll. Ob der neue Film von Fede Alvarez den Termin tatsächlich einhalten kann, muss sich in Anbetracht des anhaltenden Schauspieler-Streiks in Hollywood aber erst zeigen.

