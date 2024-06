Predator: Die 37 Jahre alte Sci-Fi-Reihe wird 2024 fortgesetzt und ein Disney-Star könnte die Hauptrolle übernehmen

Elle Fanning in The Neon Demon von Regisseur Nicolas Winding Refn. Bildquelle: Koch Media

Für die Zukunft von Predator gibt es große Pläne! Aktuell befinden sich mindestens zwei neue Filme in Entwicklung, den Anfang soll 2024 noch Badlands machen. Einem neuen Bericht von Deadline zufolge soll die Fortsetzung dieses Jahr gedreht werden und vielleicht kennen wir bereits den Star des neuen Predator-Films.

Die 26 Jahre alte Schauspielerin Elle Fanning befindet sich im Moment mit 20th Century Fox in Verhandlungen um die Hauptrolle von Predator: Badlands.

Regisseur Dan Trachtenberg soll auf Fanning aufmerksam geworden sein, nachdem er erfahren hat, dass die Darstellerin aus Produktionen wie Super 8, The Neon Demon und Maleficent ein riesiger Fan der 37 Jahre alten Sci-Fi-Reihe ist. Der Deal ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht in trockenen Tüchern.

Was wir bisher über Predator: Badlands wissen

Konkrete Details zu Badlands lassen allgemein noch auf sich warten. Bisher wissen wir lediglich, dass der Film (wie die meisten Teile des Predator-Franchises) größtenteils für sich alleine stehen soll. Außerdem soll Badlands in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit oder Gegenwart spielen.

Neben Badlands arbeitet Dan Trachtenberg übrigens auch an Prey 2. Dabei handelt es sich (wenig überraschend) um eine direkte Fortsetzung zu Prey, der 2022 bei Hulu beziehungsweise Disney Plus und gar nicht erst in den Kinos veröffentlicht wurde. Nach dem enttäuschenden Predator: Upgrade überzeugte Prey aber Kritiker sowie Fans und konnte sogar Streaming-Rekorde brechen.

0:44 Prey: Im Predator-Film tritt der Außerirdische gegen amerikanische Ureinwohner an

Für Prey 2 soll ebenfalls Amber Midthunder in der Rolle von Naru zurückkehren. Starttermine stehen aktuell für sowohl Predator: Badlands als auch Prey 2 zum aktuellen Zeitpunkt nicht schlecht.

Während sich also Predator-Fans noch ein bisschen gedulden müssen, kommen Alien-Fans bereits in wenigen Wochen auf ihre Kosten: Mit Romulus startet der neueste Alien-Film am 15. August 2024 in den Kinos, für den sich Regisseur Fede Alvarez (Don’t Breathe, Evil Dead) verantwortlich zeigt.

Mehr dazu, was aktuell in der Welt von Alien und Predator passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die neuen Predator-, aber auch Alien-Filme? Wie gut hat euch Prey von 2022 gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!