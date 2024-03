Alien Romulus: James Cameron und Ridley Scott lieben den neuen Kinofilm - meint zumindest der Regisseur

Bald wuseln wieder viel zu viele Xenomorphs über die Kinoleinwand. Bildquelle: Disney

Die Alien-Reihe hat mittlerweile ganze 45 Jahre auf dem Buckel, doch in der legendären Sci-Fi-Reihe steckt noch immer Leben. Mit Alien: Romulus startet am 15. August 2024 tatsächlich ein neuer Film in den Kinos, zu dem jetzt ein erster Teaser-Trailer aufgeschlagen ist.

Ridley Scott (Alien) und James Cameron (Aliens) müssen nicht so lange warten, denn die Väter der Alien-Reihe konnten Romulus bereits sehen und ihr Fazit dazu abgeben - wie Regisseur Fede Alvarez im Gespräch mit The Hollywood Reporter verrät.

Und offenbar muss sich Romulus nicht hinter den kultigen Sci-Fi-Filmen der Meister-Regisseure verstecken, die jeweils 1979 und 1986 in den Kinos anliefen. Von Scott und Cameron hat Alvarez ausführliches und völlig unterschiedliches Feedback bekommen. Doch in einem Punkt waren sich die beiden offenbar einig: Sie lieben Alien: Romulus.

1:02 Alien: Der erste Trailer zum neuen Kinofilm Romulus ist definitiv nichts für schwache Nerven

Auf die Frage, ob die Regisseure von Alien und Aliens das neue Werk des Machers von Filmen wie Don’t Breathe oder dem 2013er-Reboot von Evil Dead gesehen haben, antwortet Alvarez:

[Ridley Scott] hat [Romulus] gesehen! So viel Angst mir das auch gemacht hat, war das der beste Teil, an so einem Projekt zu arbeiten. Für uns alle in diesem Handwerk ist es ein Traum, sich mit den Meistern unserer Zunft zusammenzusetzen und darüber zu reden, was wir machen und wie wir es besser hinbekommen. Die Arbeit [an Romulus] hat es mir erlaubt, diese Erfahrung mit Ridley [Scott] zu machen. [...] Zuerst haben wir ihm gesagt, was wir vorhaben und nachdem er [das Drehbuch gelesen hatte], haben wir darüber diskutiert. Als er später [die erste Schnittfassung von Romulus] gesehen hatte, haben wir darüber diskutiert. Diese Momente und kreativen Unterhaltungen mit Ridley sind definitiv die Highlights meiner Karriere und auch meines Lebens.

James Cameron habe ich im Laufe der Jahre ebenfalls kennengelernt. Als er davon erfahren hat, woran ich arbeite, haben wir uns darüber unterhalten. [...] Jetzt konnte er ebenfalls den Film sehen und er hat ihn geliebt. Was mich dabei faszinierte, dass die Notizen und Kommentare [von Scott und Cameron] völlig unterschiedlich waren. Keine einzige hat sich wiederholt! Was auch immer Ridley angemerkt hatte, Cameron konzentrierte sich auf etwas völlig anderes. Das waren alles wirklich smarte Kommentare, Notizen und Gedanken zu dem Film, das Filme machen und so weiter, aber beide gehen daran völlig anders ran. [...]