Xenomorphs wird Aliens: Dark Descent euch reichlich vor die M41A Pulse Rifle treiben.

Lust auf eine Xenomorph-Hatz? Wenn ja, dann könnte mit Aliens: Dark Descent diesen Sommer ein äußerst spannender Taktik-Action-Titel in den Startlöchern stehen.

Im jüngsten Trailer ist nun endlich Gameplay zu dem isometrischen Echtzeit-Taktik-Spiel zu sehen und obendrein verrät dieser den Releasetermin: Ab dem 20. Juni soll euer Squad, bestehend aus mehreren Soldaten, ins Dropship steigen.

Erscheinen wird Aliens: Dark Descent für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One, und Xbox Series X.

Den neuen Trailer, bestehend aus reichlich Gameplay-Material, könnt ihr euch hier anschauen:

Was ist Aliens: Dark Descent eigentlich?

Gameplay: Aliens: Dark Descent ist laut den Entwicklern ein in Echtzeit ablaufendes squadbasiertes Taktik-Action Spiel. Ihr schaut isometrisch auf das Geschehen drauf und steuert so euren mehrköpfigen Trupp durch verschiedene Locations.

Allerdings gebt ihr nicht jedem einzelnen Soldaten Befehle, sondern kontrolliert euren Squad als Ganzes. Jedes Kommando wird vom Spiel übersetzt und an den jeweils dafür optimalen Soldaten übermittelt. Eure Euer Trupp ist mit Waffen und reichlich Technik aus eurem Arsenal bestückt, um mit Konsolen, verschlossenen Türen und allerlei Getier fertig zu werden. Ihr sagt also was, wo zu tun ist. Das Spiel entscheidet wer und womit.

Ihr sollt euch so ganz auf die Atmosphäre und das Erkunden der verlassenen Basen konzentrieren. Zudem kann das Spiel jederzeit verlangsamt werden. So könnt ihr euch in Ruhe eure nächsten Schritt überlegen. Wir wissen aber noch mehr, was euch in dem düsteren Strategiespiel erwartet:

Feinde: Facehugger, Praetorians, Alien Queens und viele andere. Auch menschliche Einzelkämpfer und eine noch unbekannte brandneue Bedrohung werden versprochen.

Klassen: Fünf Grund-Klassen, mit Dutzenden von Spezialisierungen, Fähigkeiten und Waffen.

Story: Aliens: Dark Descent lässt euch die Erlebnisse einer Marine-Einheit erleben, deren Schiff auf dem Planeten Lethe abgestürzt ist. Als wäre das nicht genug, geht hier leider gerade ein formidabler Xenomorph-Ausbruch über die Bühne. Da ist klar, was eure Mannen und Frauen tun: Laden und entsichern.

Düster, das kann Aliens: Dark Descent auf alle Fälle.

Levels, Ausrüstung und Permadeath

Bei der Zusammenstellung des Trupps vor den Missionen weckt Aliens: Dark Descent Erinnerungen an die Xcom-Reihe von Firaxis. Ihr levelt eure Soldaten auf, gebt ihnen neue Fähigkeiten und Perks, seid aber auch für die Ausrüstung zuständig. Ihr stellt euch auf diese Art also jeweils euren Wunsch-Squad an Marines zusammen und schickt ihn dann in den Tod ... ich meine auf die Mission. Aber ja: Stirbt ein Soldat, ist er tot.

Nicht nur Pulse Rifles, auch Flammenwerfer könnt ihr euren Leuten in die Hand drücken. Sie können sie sichtlich gebrauchen.

Um diese Erfahrung noch schmerzlicher zu machen, lässt man euch eure Kämpfer natürlich individualisieren.

Wer steht hinter dem Spiel? Publisher für Aliens: Dark Descent ist THQ Nordic. Entwickelt wird der Titel von Tindalos Interactive. Das Studio zeichnet sich für Games wie Battlefleet Gothic: Armada 1 und 2 verantwortlich. Es sind also in keinster Weise Neulinge, die sich hier an eine altehrwürdige Marke mit - zumindest bei manchen Features - einem großen Vorbild heranwagen.

Es wäre abschließend gesagt übertrieben, Aliens: Dark Descent als ein Aliens-Xcom zu bezeichnen, aber wer sich beim Firaxis Titel wohlfühlt, wird sicher auch hier auf seine Kosten kommen.

Und was meint ihr? Freut ihr euch auf das Spiel? Findet ihr den Gameplay-Ansatz spannend oder lasst ihr eure M41A Pulse Rifle im Spint? Oder seid ihr vieleicht gar keine Fans des Franchise? Erzählt uns von eurer (ausbleibenden) Vorfreude in den Kommentaren!