»Stinksauer«: Vor 37 Jahren erschien einer der besten Actionfilme aller Zeiten, doch Ridley Scott war davon nicht begeistert

Sowohl Alien als auch Aliens sind zwei der besten Filme ihres Genres: 1979 veröffentlichte Ridley Scott sein Sci-Fi-Horror-Meisterwerk, 1986 schloss James Cameron mit seinem Action-Glanzstück daran an. Doch jetzt verrät der Regisseur des ersten Leinwandstreifen um den außerirdischen Xenomorph, dass er wegen der Fortsetzung stinksauer war.

Ridley Scott wollte Alien persönlich fortsetzen!

Was genau dahinter steckt? Ganz einfach: Ridley Scott hatte nach Alien geplant, seinen Sci-Fi-Film persönlich fortzusetzen. Allerdings wurde er dafür vom Filmstudio 20th Century Fox übergangen, als James Cameron mit dieser Aufgabe betraut wurde.

Im Interview mit Deadline berichtet Ridley Scott davon, wie er davon erfahren hat, für das Sequel zu Alien übergangen worden zu sein. Dafür gibt er übrigens dem kommerziellen Misserfolg von Blade Runner die Schuld, der heute natürlich als ebenfalls zu den absoluten Klassikern des Sci-Fi-Genres zählt:

Als ich davon erfahren hatte, dass jemand anders [die Fortsetzung zu Alien] dreht, war ich gerade selbst dabei, etwas zu entwickeln. Als mich dann [James Cameron] anrief, sagte er mir, was für eine schwierige Aufgabe es sei, [das Sequel umzusetzen], weil mein Werk so einzigartig sei - es sei schwer für ihn, seinen Film ähnlich furchteinflößend zu gestalten. Deswegen wollte er [die Geschichte] eher auf eine actionreiche und militärische Art angehen. Ich dachte mir nur: Willkommen in Hollywood.

Aliens - Die Rückkehr gilt heute als eine der besten Filmfortsetzungen aller Zeiten, gerade weil das Sequel in eine andere Richtung als sein Vorgänger geht und sich spürbar davon abhebt. Der größte Unterschied liegt natürlich schon im Titel: Ellen Ripley (Sigourney Weaver) muss sich nicht nur mit einem Xenomorph herumschlagen, sondern mit Dutzenden.

Und während Alien eher als Horrorfilm verstanden wird, lässt sich Aliens viel mehr dem Action-Genre zuordnen. Das Sequel war übrigens nicht nur an den Kinokassen erfolgreich (wenn auch nicht so sehr wie Teil 1), sondern konnte sogar sieben Oscar-Nominierungen einheimsen und zwei davon für sich entscheiden.

Für böses Blut zwischen Ridley Scott und James Cameron hat Aliens aber letztendlich nicht gesorgt. Scott, der mittlerweile mit Prometheus und Alien: Covenant noch zwei weitere Filme um das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt gedreht hat, führt weiter aus:

Ich war stinksauer. Das habe ich [James Cameron] aber nicht gesagt, obwohl ich wirklich verletzt war. Ich wusste, dass ich [mit Alien] wirklich etwas besonderes geschaffen hatte - etwas Einmaliges! [...] [James Cameron] und ich reden oft miteinander. Ich würde uns nicht unbedingt als Freunde bezeichnen, aber wir quatschen und ich finde, dass er ein toller Kerl ist.

So geht es mit Alien im Kino und TV weiter

Alien oder Aliens: Welcher der beiden Kult-Filme ist euer persönlicher Favorit? Hättet ihr gerne eine direkte Fortsetzung zu Alien von Ridley Scott gesehen oder seid ihr glücklich damit, was James Cameron abgeliefert hat? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den neuen Alien-Film von Regisseur Fede Alvarez? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!