Alle 98 Assassin's-Creed-Geschichten gibt's jetzt in einer chronologischen Reihenfolge - ja, richtig gelesen: 98

Ezio, Altaïr oder Naoe - über die Jahre gab es unzählige Assassin's-Creed-Helden und -Geschichten. Jetzt gibt es dazu eine umfangreiche Übersicht.

Assassin's Creed zählt zu den großen Marken der Videospielgeschichte. Seit dem ersten Serienteil, der im November 2007 auf den Markt kam, hat die sich Reihe mit ihren wechselnden historischen Settings und ikonischen Todessprüngen in Heuhaufen einen festen Platz in den heimischen Spieleregalen verdient.

In dieser Zeit ist der Assassin's-Creed-Kosmos immer weiter gewachsen; 14 Hauptteile umfasst die Reihe mittlerweile. Dazu kommen unzählige Bücher, Comics und ein nicht sehr erfolgreicher Kinofilm mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Aber wie viele Assassins-Creed-Geschichten es insgesamt gibt, darüber scheiden sich die Geister.

11:24 Diese Assassin's Creeds verdienen eine zweite Chance

Autoplay

Das ganze AC-Universum auf einen Blick

Zumindest für die kanonischen Werke gibt es nun eine (wahrscheinlich) korrekte Antwort: Denn ein emsiger ukrainischer Reddit-User hat in mühevoller Fleißarbeit eine umfangreiche Infografik zu allen Assassin's-Creed-Teilen gebaut, die als zum Kanon gehörig betrachtet werden können.

Dazu zählt Ersteller Delacrua alle AC-Einträge (Bücher, Spiele, Comics, Addons und so weiter), die in irgendeiner Weise die Lore des AC-Universums weiterspinnen. Insgesamt kommt er auf satte 98 Assassin's Creeds.

Im eingebundenen Post könnt ihr euch die Grafik im Detail ansehen und sie in hoher Auflösung zum Lesen der winzigen Texte herunterladen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Zahlen im Detail

Wie kommt diese Zahl zustande? Delacrua gliedert seine Infografik nach Medientyp (Spiele, Spin-offs, Comics, Bücher und Bewegtbild) sowie der zeitlich korrekten Abfolge der Teile. Mithilfe der Grafik ist es also theoretisch möglich, alle ACs in der richtigen chronologischen Reihenfolge zu genießen - solltet ihr am Wochenende wider Erwarten zu viel Zeit totzuschlagen haben.

Diese 98 Einträge umfasst die Grafik:

32 Spiele (Hauptserie + deren Addons)

10 Spin-off-Spiele

23 Comics

28 Bücher

4 Filme

1 Hörspiel

Die Zahlen von Delacrua spiegeln allerdings nicht die offizielle Statistik vonseiten Publisher Ubisoft wider. Wir haben bei den Assassin's-Creed-Machern angefragt und um eine Stellungnahme zu den offiziell richtigen Zahlen zum AC-Franchise gebeten. Sobald die Antwort vorliegt, werden wir diesen Artikel selbstverständlich darum erweitern.

Außerdem ist damit zu rechnen, dass Delacrua seine Grafik schon bald überarbeiten muss, denn bereits jetzt ist klar, dass zum neuesten Serienteil Assassin's Creed Shadows noch dieses Jahr ein DLC namens Die Klauen von Awaji erscheinen soll.

Auch ein Mobile- sowie ein Multiplayer-Ableger der Assassinen-Serie sind noch für dieses Jahr geplant. Mehr rund um das Thema Assassin's Creed und die kommenden Teile erfahrt ihr in der obigen Linkbox.