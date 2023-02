Amazon will es nochmal wissen und wird Publisher eines heiß erwarteten MMOs

Die Videospielabenteuer von Amazon Games gehen weiter: Nach New World, Lost Ark und Blue Protocol nimmt die Publisher-Abteilung des Versandgiganten jetzt das vierte Online-Rollenspiel in sein Portfolio auf: Throne and Liberty wird seit über einer Dekade von den koreanischen MMO-Spezialisten bei NCsoft entwickelt.

Ursprünglich als Nachfolger der Lineage-Serie gedacht und unter den Namen Lineage Eternal und Project TL bekannt, soll Throne and Liberty nun seinen Weg in den Westen finden. Dort tritt Amazon als Publisher auf, einen Release-Termin gibt es aber noch nicht. Der weltweit gleichzeitige Launch soll jedoch in der ersten Jahreshälfte 2023 über die Bühne gehen.

Einen ersten Eindruck des Spiels verschafft euch der grafisch eindrucksvolle Trailer von Anfang 2023:

1:04 Das MMORPG Throne and Liberty protzt im neuen Trailer mit schicker Optik und massig Action

Was Throne and Liberty bietet

Es sind schon einige Details zum Spiel bekannt, kürzlich fand eine Closed Beta statt:

Als Szenario kommt eine mittelalterliche Fantasy-Welt mit Burgen und Rittern zum Einsatz.

Der Fokus liegt auf der Story-Kampagne und direkt steuerbaren PvE-Gefechten.

Alternativ lassen sich auch PvP-Kämpfe ausfechten.

Bei der Charaktererstellung steht nur das Volk der Menschen zur Auswahl.

Klassen gibt es keine, dafür wechselt ihr zwischen zwei Waffensets und levelt durch Quests und dynamische Events frei im Talentbaum auf.

Euer Charakter kann sich in verschiedene Tiere verwandeln, um sich schnell durch Wasser und Luft zu bewegen.

Throne and Liberty - Screenshots zum schicken Online-Rollenspiel ansehen

Bei von Gilden organisierten PvP-Burgschlachten kommen riesige Belagerungsbestien wie im Tailer zum Einsatz, die ihr kontrolliert.

Eure Figur hat einen Kletterhaken, mit dem ihr euch schnell vertikal bewegen könnt.

Dynamische Wetter- und Landschaftsveränderungen sollen in einem für ein MMO ungewöhnlich hohem Maße das Gameplay bestimmen. Unsere Schwesterseite MeinMMO verrät euch mehr zum Wettersystem.

Als technischer Unterbau kommt die Unreal Engine 4 zum Einsatz. Die Optik erinnert den ein oder anderen möglicherweise an Crimson Desert, ein anderes grafisch aufwändiges Online-Rollenspiel, das sich seit mehreren Jahren in Entwicklung befindet:

Throne and Liberty erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S, ein Last-Gen-Release soll nicht mehr erfolgen. Bei Amazon Games entsteht derzeit übrigens auch ein neues Spiel zu Tomb Raider plus eine dazugehörige TV-Serie.

Was denkt ihr über den Amazon-Deal und das Spiel? Freut ihr euch auf den Launch oder seid ihr skeptisch?