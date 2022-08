Breaking: Diese Eilmeldung entsteht bei uns im sogenannten Breaking-Verfahren. Das heißt, wir veröffentlichen alle Infos so schnell wie möglich, damit ihr alle Entwicklungen live verfolgen könnt. Das kann natürlich auch dazu führen, dass Abschnitte manchmal noch nicht finalisiert sind - wir aktualisieren die Meldung fortwährend über den kompletten Tag, sobald sich was tut.

Vor einem Weilchen haben wir die Meldung gebracht: Richtig gelesen, Microsoft kauft Activision Blizzard . Tja, und heute stehen die nächsten Kandidaten vor der Tür: Angeblich wird Amazon heute, am 26. August 2022, öffentlich die Absicht verkünden, Electronic Arts in den Warenkorb zu packen. Okay, versprochen, ab sofort keine Witze mehr, dass FIFA künftig nur mit Prime pünktlich erscheint.

Die Gerüchte kursieren bereits seit einigen Wochen, jetzt berichtet USA Today mit Verweis auf anonyme Quellen von GLHF, dass die offizielle Ankündigung heute stattfinden soll. Auch Branchenveteran und gamescom-Host Geoff Keighley teilt die Info via Twitter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Amazon versucht seit einigen Jahren, über die eigenen Game Studios einen Fuß in die Tür der Spielewelt zu bekommen, New World konnte hier bisher die größten Wellen schlagen, sich aber nicht wirklich langfristig in den Charts verankern. Mit EA würden die lukrativsten Gaming-Sportmarken der Welt in Amazons Portfolio wandern, namentlich FIFA (beziehungsweise EA Sports FC), Madden und NHL.

Außerdem natürlich die laufenden (aber nicht mehr exklusiven) Star-Wars-Projekte von EA, Biowares Arsenal (Dragon Age, Mass Effect), Need for Speed und all die anderen Marken, die Electronic Arts seit Jahren produziert.

Unser Kollege Michael Graf ist jedenfalls gerade durch die halbe Redaktion explodiert, weil er seit Monaten im GameStar-Podcast vorhersagt, dass Amazon einen Gaming-Publisher übernehmen wird - und Electronic Arts ein logischer Kandidat dafür wäre.

Zum Beispiel hier in unserem Talk zu Microsofts Activision-Übernahme (hört mal rein ab 1:20:50):

Link zum Podcast-Inhalt

In seinen Notizen zum damaligen Podcast hat Micha zumindest diesen vielsagenden Schnipsel gefunden:

Stellt sich natürlich die große Preisfrage: Für wie viel Geld würde so ein Deal über die Bühne gehen? Mit 70 Milliarden US-Dollar thront Microsofts Activision-Aufkauf bisher ungeschlagen auf der Spitzenposition.

Laut dem Wirtschafts- und Finanznachrichtensender CNBC ist an den Gerüchten nichts dran. Auf Twitter attestiert David Faber, dass keine seiner Quellen auf dem Aktienmarkt die Sache bestätigen kann:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wir halten euch über alle heutigen Entwicklungen auf dem Laufenden, stay tuned.