Amazon Prime im Februar 2021: Liste mit allen neuen Filmen und Serien

Was gibt es im Februar 2021 bei Amazon Prime zu sehen? Nachdem wir euch bereits die monatlichen Highlights auf Netflix und Disney Plus - inklusive des neuen Star-Programms - vorgestellt haben, gibt es natürlich auch bei der Konkurrenz neuen Content: In der folgenden Liste stellen wir euch alle neuen Filme und TV-Serien auf Amazon Prime im Februar vor.

Neue Film- und Serien-Highlights im Februar 2021

Der Soldat James Ryan: Im am 8. Oktober 1998 erschienenen Weltkriegsdrama erzählt die Geschichte von acht amerikanischen Soldaten, die nach der Landung in Omaha Beach damit beauftragt werden den Fallschirmjäger James Ryan zu finden und nach Hause zu schicken. Im Laufe der Geschichte kommt jedoch die Frage auf, ob acht Menschen ihr Leben für eine einzelne Person riskieren sollen.

Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo: Das biografische Drama erzählt die Geschichte von Christiane F. Die 13-jährige lebt im Jahr 1975 mit ihrer Mutter, Schwester und einem Kater in dem heruntergekommenen Stadtviertel Berlin-Gropiusstadt. Weil sie etwas erleben will, hilft ihr ihre Klassenkameradin Kessi aus und nimmt sie in eine Discothek. Dort lernt sie Detlef kennen und hat zudem erste Begegnungen mit Drogen. Ihr Freundeskreis und Drogen werden im Laufe der Zeit zu ihrer neuen Familie.

The Flash: Die Fantasy-Action-Serie The Flash dreht sich um den gleichnamigen Helden aus dem DC-Universum, der seit einem Unfall in den Star Labs Superkräfte besitzt. Seine selbst aufgetragene Mission ist es, herauszufinden wer seine Mutter umgebracht hat. Denn obwohl sein Vater für diese Tat verurteilt wurde, glaubt der Superheld nicht an dessen Schuld.

Shameless: Shameless mischt Komödie und Drama und zeigt, wie Frank Gallagher sich alleine um seine sechs Kinder kümmert. Allerdings ist er nicht gerade vorbildlich und verbringt einen Großteil seiner Zeit einfach nur im Suff. Dass die Kinder selbst auch abseits dessen ihre eigenen Probleme haben, versteht sich von selbst. Die Erziehung übernimmt deswegen hauptsächlich die älteste Tochter Fiona.

Alle neuen Filme auf Amazon Prime im Februar 2021

ab 1. Februar

ab 3. Februar

ab 5. Februar

ab 6. Februar

ab 8. Februar

ab 9. Februar

ab 10. Februar

ab 11. Februar

ab 12. Februar

ab 14. Februar

ab 15. Februar

ab 16. Februar

ab 18. Februar

ab 19. Februar

ab 21. Februar

Der SpongeBob Schwammkopf Film

SpongeBob Schwammkopf: Schwamm aus dem Wasser

ab 22. Februar

ab 23. Februar

ab 24. Februar

ab 25. Februar

ab 26. Februar

ab 28. Februar

Enemy Lines: Codename Feuervogel

The 2nd - Im Fadenkreuz der Söldner

The Kid - Der Pfad des Gesetzlosen

Alle neuen Serien auf Amazon Prime im Februar 2021

ab 8. Februar

ab 12. Februar

ab 17. Februar

ab 19. Februar

El Internado (Staffel 1)

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (Staffel 1)

ab 24. Februar

ab 28. Februar