Was gibt es ab November 2020 auf Amazon Prime zu sehen? Nachdem wir euch bereits über die Netflix-Highlights des kommenden Monats aufgeklärt haben, wird es natürlich auch höchste Zeit, euch die neuen Filme und TV-Serien des konkurrierenden Streaming-Dienstes aufzulisten.

Neue Film- und Serien-Highlights im November 2020

Zu den Film- und Serien-Highlights im November 2020 auf Amazon Prime zählen unter anderem Sonic The Hedgehog, die dritte Staffel von The Handmaids Tale und einige spannende Horrorfilme.

Sonic The Hedgehog: Die Verfilmung zu Segas Videospielreihe um den blauen Igel Sonic erschien im Februar in den deutschen Kinos und steht derzeit auf Platz 4 der erfolgreichsten Filme 2020. Nach großer Kritik am ursprünglichen und inzwischen überarbeiteten CGI-Design der Hauptfigur Sonic spielte der Film über 308 Millionen Dollar weltweit ein.

The Handmaids Tale, Staffel 3: Die mit einem Emmy Award und zwei Golden Globe Awards ausgezeichnete Serie »Der Report der Magd« läuft seit 2017 und geht auf Amazon nun in die dritte Staffel. Staffel 1 folgte der Handlung ihrer Buchvorlage und erzählt die Geschichte eines dystopischen Amerikas, in der ein Großteil der Menschheit durch atomare Katastrophen unfruchtbar geworden ist.

Horror-Highlights: Um Halloween gebührend ausklingen zu lassen, gesellen sich außerdem einige spannende Horrorfilme in die Bibliothek von Amazon. Darunter Wir (Us) von den Machern des Kult-Horrorfilms Get Out und Happy Deathday 2U, die Fortsetzung der Zeitschleifen-Horrorkomödie Happy Deathday.

Link zum YouTube-Inhalt

Alle neuen Filme auf Amazon Prime im November 2020

Ab 1. November

Weiter, immer weiter! - Corona. Die Bundesliga. Der Restart. (Sportschau-Dokumentation über die Bundesliga zu Zeiten der Pandemie)

Ab 2. November

96 Hours (französischer Entführungs-Action-Thriller mit Liam Neeson)

Jexi (romantische Komödie mit Adam Devine über die Smartphone-KI Jexi)

Ab 3. November

Trance (Thriller mit James McAvoy, in dem ein Kunstdiebstahl außer Kontrolle gerät)

Ab 6. November

Enkel für Anfänger (Deutsche Komödie mit Heiner Lauterbach und Palina Rojinski)

Ferro (Dokumentation über den italienischen Musiker Tiziano Ferro)

Ab 7. November

Sonic The Hedgehog (Animationsfilm zu Segas Sonic-Spielereihe mit Jim Carrey als Dr. Eggman)

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 8. November

The Grand Budapest Hotel (Comedy-Drama von Drehbuchautor und Regisseur Wes Anderson mit Ralph Fiennes, Willem Dafoe und weiterer Star-Besetzung)

Ab 10. November

King Arthur (Abenteuerfilm um die Camelot-Sage mit Keira Knightley und Mads Mikkelsen)

Nix wie weg - Vom Planeten Erde (Sci-Fi-Animationsfilm mit den Stimmen von Brandon Fraser und Jessica Alba)

Ab 12. November

Dying Of The Light (Thriller um einen an Demenz erkrankten CIA-Agenten, gespielt von Nicolas Cage)

Ab 14. November

Unbreakable (Thriller von M. Night Shyamalan, in dem Bruce Willis einen scheinbar unzerstörbaren Überlebenden eines Zugunglücks spielt)

Ab 15. November

Happy Deathday 2U (Zweiter Teil des Zeitschleifen-Horrorfilms, in dem die Protagonisten wieder und wieder einem Mord zum Opfer fallen)

Ab 16. November

Klopp: The Inside Story (Reportage über Fußballtrainer Jürgen Klopp)

Ab 19. November

Vielleicht, vielleicht auch nicht (Romantische Komödie mit Ryan Reynolds)

Ab 20. November

Der Hund bleibt (Französische Tragikomödie)

Die Wand (Österreichisches Mystery-Drama)

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 21. November

Pearl Harbor (Kriegsfilm/Romanze mit Ben Affleck und Kate Beckinsale)

Ab 22. November

8 Mile (Kult-Spielfilm mit Rapper Eminem in der Hauptrolle und autobiografischen Zügen)

Ab 23. November

Jede Sekunde zählt - The Guardian (Action-Drama um eine Gruppe von Rettungsschwimmern)

Ab 24. November

City Of Abduction (Brasilianischer Entführungs-Thriller)

Deepwater Horizon (Action-Drama mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle)

Käpt'n Säbelzahn und der magische Diamant (Piraten-Animationsfilm für Kinder)

Ab 25. November

Friendsgiving (Komödie mit Kat Dennings, bekannt aus 2 Broke Girls)

Uncle Frank (Familiendrama in den 70er Jahren)

Wir (Originaltitel: Us, Horrorfilm von »Get out«-Autor Jordan Peele)

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 27. November

Why Him? (Familienkomödie mit Bryan Cranston und James Franco)

Ab 28. November

Independence Day (preisgekrönter Sci-Fi-Action-Thriller von Roland Emmerich)

Independence Day 2: Wiederkehr

Ab 29. November

Der Teufel trägt Prada (Komödie mit Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt)

Ab 30. November

25 km/h (Deutsche Roadtrip-Komödie mit Bjarne Mädel)

Pathfinder (Action-Drama zur Zeit der Wikinger)

Alle neuen Serien auf Amazon Prime im November 2020

Ab 1. November

The Handmaid's Tale (Staffel 3)

Transformers Cyberverse (Staffel 1)

Transformers Rescue Bots (Staffel 3)

Ab 6. November

El Presidente (Staffel 1)

Ab 20. November

Motherland: Fort Salem (Staffel 1)

The Pack (Staffel 1)

Ab 21. November