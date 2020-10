Was gibt es im November 2020 auf Netflix zu sehen? Im folgenden Artikel verraten wir euch, welche neuen Filme und TV-Serien im nächsten Monat auf dem Streaming-Dienst landen. So gibt es den vielleicht besten Film um Marvels Spider-Man zu sehen, sowie ein Leinwand-Abenteuer mit Spongebob Schwammkopf und(!) Keanu Reeves, das noch gar nicht im Kino gelaufen ist.

Neue Film- & Serien-Highlights im November 2020

Spider-Man: A New Universe: Der Animationsfilm um die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft schlug 2018 bei Kritikern und Fans ein wie eine Bombe. Als Hit eroberte A New Universe die Kinokassen - und wurde ganz nebenbei sogar mit einem Oscar als bester Animationsfilm ausgezeichnet.

Erfrischenderweise hielt sich A New Universe nicht mit dem tausendsten Aufrollen von Peter Parkers Origin Story auf. Stattdessen stand Miles Morales als neuer Nachwuchs-Spider-Man im Vordergrund, während er mit Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Sp//dr und Spider-Ham auf Verstärkung aus dem Multiversum zählen konnte.

Außerdem gibt es wohl gerade keinen besseren Zeitpunkt, nochmal in A New Universe reinzugucken: Immerhin steht im Sony-exklusiven Spider-Man: Miles Morales ebenfalls Peter Parkers Nachfolger im Fokus. Das Spiel erscheint am 19. November 2020 für Playstation 4 und Playstation 5.

Spongebob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung: Ursprünglich sollte der neue Spongebob-Film 2020 in den Kinos starten. Wegen Corona wurde der Release von Eine schwammtastische Rettung auf der großen Leinwand jedoch gestrichen - jetzt landet das 3D-Abenteuer auf Netflix.

Im mittlerweile dritten Kinofilm begeben sich Spongebob und sein treudoofer Kumpel Patrick auf eine Rettungsaktion: Hausschnecke Gary ist verschwunden und will aus den Flossen des Meereskönigs Poseidon gerettet werden. Mit dabei: Keanu Reeves, den es als ausgetrockneten Busch durch die Prärie treibt. Kann man sich besser auf Cyberpunk 2077 vorbereiten? Wahrscheinlich schon.

Greatest Showman: Wer hätte gedacht, dass Wolverine so gut singen kann? Im Musical-Drama Greatest Showman zückt Hugh Jackman zur Abwechslung mal nicht seine Adamantium-Krallen, sondern gibt seine Singstimme zum Besten.

Die Filmbiografie basierend auf dem echten Leben des Zirkuspioniers P.T. Barnum wurde bei den Golden Globes als Bester Film und für den Bester Hauptdarsteller nominiert und gewann in der Kategorie Bester Filmsong.

Assassin's Creed: Darüber, dass wir die Verfilmung von Assassin's Creed als Highlight auflisten, lässt sich natürlich streiten. Die Kino-Adaption mit Michael Fassbender in der Rolle eines Meuchelmörders kam weder bei Kritikern noch Fans allzu gut an - und enttäuschte zu allem Übel auch noch an den Kinokassen.

Dennoch wollten wir euch Assassin's Creed nicht vorenthalten, hat die Videospielverfilmung von Ubisofts beliebter Videospielreihe dennoch ihre Schauwerte. Außerdem erscheint am am 10. November 2020 Valhalla, mit dem ihr vielleicht ohnehin mehr Lust auf Assassin's Creed bekommt.

Alle neuen Filme auf Netflix im November 2020

Ab 1. November

Ab 3. November

Ab 5. November

Ab 6. November

Ab 10. November

Ab 11. November

Ab 12. November

Ab 13. November

Ab 16. November

Ab 19. November

Ab 22. November

Ab 23. November

Ab 24. November

Ab 25. November

Ab 27. November

Ab 30. November

Alle neuen TV-Serien auf Netflix im November 2020

Ab 1. November

Voice: Jede Stimme ist einzigartig - Staffel 2

Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts - Staffel 2

Ab 2. November

M'entends-tu? - Staffel 2

Ab 3. November

Record of Youth - Staffel 1

Ab 4. November

Liebe und Anarchie - Staffel 1

Ab 5. November

Paranormal - Staffel 1

Ab 6. November

Country Ever After - Staffel 1

Ab 9. November

Undercover - Staffel 2

Ab 10. November

Ab 11. November

A Queen is Born - Staffel 1

Ab 13. November

Ab 15. November

The Crown - Staffel 4

Ab 27. November

ÜberWeihnachten - Miniserie

Ab 28. November