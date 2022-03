Was erwartet euch im April 2022 bei Amazon Prime Video? Wie jeden Monat haben wir für euch mal mehr, mal weniger unheilige Rituale durchgeführt, Opfergaben dargereicht und die Sterne befragt. Das hat sich gelohnt, denn nun können wir euch einen ganzen Schwung neuer Filme und Serien für den Streaming-Service nennen.

Was ist mit Disney Plus? Natürlich gibt es auch auf der Mäuse-Plattform wieder einiges an frischen Inhalten. Welche Neuzugänge euch erwarten, könnt ihr hier nachlesen:

Die Highlights bei Amazon Prime Video im April 2022

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist ein echtes Unikat - oder etwa doch nicht? Falsch gedacht! Findige Comic-Kenner wissen natürlich bereits, dass es eine ganze Schar an Spider-Männern und -Frauen gibt. Eine kleine, aber feine Auswahl bekommt ihr in diesem Animationsfilm aus dem Jahr 2018 zu sehen. Der Streifen gewann sogar den Oscar für den besten Animationsfilm und gilt unter Fans als echtes Meisterwerk.

Harry-Potter-Filmreihe

Du bist ein Zauberer! Viele von uns warten bis heute darauf, dass endlich dieser vermaledeite Brief aus Hogwarts bei uns ins Haus flattert. Der Briefträger muss ihn verschusselt haben, ja, so muss es sein. Aber dieses Jahr ist es bestimmt endlich soweit!

Während wir unsere Schuluniform bügeln und die Koffer packen, können wir im April bei Prime Video alle bisherigen Filme der Harry-Potter- und Fantastic-Beats-Reihe zum achtundzwanzigsten Mal anschauen. Wir wünschen euch ein zauberhaftes Filmvergnügen!

Alle neuen Filme bei Amazon Prime im April 2022

Ab 1. April

Wenn alles gutgeht, dürfen wir Ende 2022 zumindest virtuell endlich unseren Schuldienst in Hogwarts antreten! Was euch alles in Hogwarts Legacy erwartet, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Ab 2. April

Ab 3. April

Ab 5. April

Ab 6. April

Ab 7. April

Laura Pausini - Pleased to Meet You

Las Huellas Deel Bulli

Ab 8. April

Ab 9. April

Ab 13. April

Ab 14. April

Ab 15. April

Ben-Hur

Furious 7 - Extended

Ab 16. April

Ab 17. April

Ab 19. April

Ab 20. April

Ab 21. April

Ab 23. April

Die Königin der Verdammten

Ab 26. April

Ab 27. April

Ab 29. April

Ab 30. April

Alle neuen Serien bei Amazon Prime im April 2022

Ab 1. April

Wolf Like Me - Staffel 1

Ab 14. April

LOL: Last One Laughing - Staffel 3

Ab 15. April

Outer Range - Staffel 1

Verdict - Staffel 1

Ab 16. April

The Leftovers - Staffel 1 bis 3

Ab 24. April

Gaslit - Staffel 1 (Starzplay)

Ab 28. April

Bang Bang Baby - Staffel 1

Ab 29. April

Undone - Staffel 2

Welche Filmen und Serien haben euer Interesse geweckt? Gibt es ein Highlight, dem ihr besonders entgegenfiebert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!