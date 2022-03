Disney Plus im April 2022: Alle Filme und Serien im Überblick

Welche Filme und Serien starten im April auf Disney Plus? Ein neuer Monat steht vor der Tür und damit auch neues Streaming-Futter. Vor allem Freunde des Marvel Cinematic Universe dürften sich auf den April freuen, denn Moon Knight wird über die Bildschirme flimmern.

Ja, wir hatten den Abenteuern von Marc Spector bereits im März einen Platz in diesem Format gewidmet, aber da der Großteil der sechs Episoden im April über die heimischen Bildschirme flimmern wird, dürfte die Serie auch in den kommenden Wochen eines der Hauptthemen rund um Disney Plus bleiben.

Was gibt's bei der Konkurrenz? Wenn ihr euch auch dafür interessiert, was es bei den anderen Streaming-Anbietern im April 2022 zu sehen geben wird, findet ihr alle Infos ebenfalls bei uns:

Highlights auf Disney+ im April 2022

Moon Knight

Marc Spector hat wahrlich kein einfaches Leben. Er leidet nämlich unter einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung und verprügelt als Moon Knight des Nachts mit Vorliebe finstere Halunken. Wie sich seine Geschichte in das große Mosaik des Marvel Cinematic Universe einfügt? Das könnt ihr ab dem 30. März 2022 und dann den ganzen April hindurch selbst herausfinden.

Bohemian Rhapsody

Die Erfolgsgeschichte der Band Queen ist untrennbar mit dem tragischen Schicksal ihres Frontmanns Freddy Mercury verknüpft. In Bohemian Rhapsody können Fans die Aufs und Abs der Truppe noch einmal nacherleben, wobei der Fokus natürlich auf Mercury als Mensch liegt. Dennoch bekommt man hier natürlich auch unweigerlich einen Ohrwurm, wenn man mit zahlreichen Kultsongs beschallt wird.

Alle neuen Filme im April 2022 auf Disney+

Was bedeuten Star, ESPN und Co.? Disney+ ist in mehrere Hubs aufgeteilt, sozusagen verschiedene Kanäle. Ihr findet sie auf der Startseite, klickt dort einfach auf das entsprechende Logo. Bei Star laufen vor allem hochkarätige Filme und Serien von 20th Century und ähnlichen großen Studios. ESPN ist ein US-amerikanischer Streaming-Service, der zu Disney gehört und auf den ihr mit dem Disney Bundle Zugriff erhaltet.

Ab 1. April

Ab 6. April

Bow-Toons: Party Palace Pals

Ghost and Molly McGee

Ab 8. April

Ab 13. April

Raven's Home

Ab 15. April

Ab 22. April

Eisbären

Den Eisbären so nah

Explorer: Der letzte Tepui (National Geographic)

Die Challenger-Katastrophe (National Geographic)

Unsere große kleine Farm: Die Rückkehr (National Geographic)

Ab 29. April

Bedrohte Tiger: Die große Zählung (National Geographic)

D. Wade: Life unexpected (Star)

Lone Gone Summer (Star)

Mike and the Mad Dog (Star)

Wildes Borneo: Orang-Utan Rettung (National Geographic)

Alle neuen Serien im April 2022 auf Disney+

Ab 6. April

Ab 13. April

Ab 14. April

The Kardashians - Staffel 1 (Star)

Ab 20. April

The Dropout - Staffel 1 (Star)

The Proud Family: Louder and Prouder - Episode 10

Moon Knight - Episode 4

Invasion Erde - Staffel 1 (National Geographic)

New York Cops - N.Y.P.D. Blue - Staffeln 7 bis 12 (Star)

Ab 21. April

Captive Audience (OT) - Staffel 1 (Star)

Ab 27. April

Sketchbook - Staffel 1

Moon Knight - Episode 5

Afrikas Jäger - Staffel 2 (National Geographic)

Indiens verlorene Schätze - Staffel 1 (National Geographic)

Ausgesetzt: Überleben für Anfänger - Staffel 1 (National Geographic)

Welche Filme und Serien interessieren euch am meisten? Wie bewertet ihr allgemein das Angebot an Neuzugängen im April auf Disney Plus? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren da!