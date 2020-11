Was gibt es im Dezember 2020 auf Amazon Prime zu sehen? Nachdem wir euch bereits über die kommenden Neuzugänge auf Netflix informiert haben, bieten wir euch hier eine Übersicht mit allen neuen Filmen und Serien, die kommenden Monat beim Streamingdienst von Amazon verfügbar sind.

Neue Film- und Serienhighlights im Dezember 2020

The Gentlemen: Am 24. Dezember stehen bei den meisten Leuten klassische Weihnachtsfilme auf dem Plan. Am Heiligabend diesen Jahres landet jedoch auch der neue Blockbuster von Regisseur Guy Ritchie auf Prime. Der Film spielt in London und zeigt die Geschichte des Drogenbarons Mickey Person, der von Matthew McConaughey verkörpert wird. Dieser will seine Drogenplantage verkaufen, was sich jedoch nicht gerade als einfach erweist.

Immer Ärger mit Grandpa: In dieser Komödie schlüpft Robert De Niro in die Rolle eines Großvaters, der nach dem Tod seiner Frau zu der Familie seines Sohnes zieht. Im neuen Heim angekommen, übernimmt er das Zimmer seines Enkelsohnes Peter, der fortan auf dem Dachboden schlafen muss. Peter gefällt die Vorstellung jedoch gar nicht und er versucht sich sein altes Zimmer mit allen Mitteln zurückzuholen.

The Wilds: Am 11. Dezember startet die neue Amazon-Serie, die vom Streaminganbieter als »Young Adult-Amazon Original« bezeichnet wird. Eine Gruppe von Mädchen findet sich nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel wieder. Hier werden die Jugendlichen sowohl körperlich, als auch psychisch an ihre Grenzen getrieben und stellen fest, das der Absturz kein Zufall war.

Alle neuen Filme auf Amazon Prime im Dezember 2020

Ab 1. Dezember

Willkommen in Marwen (US-Drama mit Steve Carell, Leslie Mann und Diane Kruger, indem es um die Erlebnisse eines talentierten Malers geht, der von fünf Hooligans ins Koma geprügelt wurde.)

Ab 4. Dezember

Sound Of Metal (Ein Drama indem es um die Geschichte eines Schlagzeugers geht, der langsam seinen Hörsinn verliert.)

Ab 5. Dezember

Tatsächlich… Liebe (Weihnachtsfilm und romantische Komödie mit Hugh Grant, Liam Neeson und Martine McCutcheon)

Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns (US-amerikanische Filmkomödie und Fortsetzung von Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück)

Bridge Of Spies - Der Unterhändler (In diesem Thriller von Steven Spielberg spielt Tom Hanks einen Versicherungsanwalt, der einen feindlichen Spion verteidigen muss)

Ab 6. Dezember

Türkisch für Anfänger (Deutsche Filmkomödie in der es um kulturelle Unterschied und einen unvorhergesehenen Urlaubstrip geht)

Ab 7. Dezember

Deadpool (Ryan Reynolds übernimmt in diesem Blockbuster die Rolle des durchgeknallten Marvel-Helden Deadpools, der nicht nur in eine persönliche Vendetta verstrickt ist, sondern auch sein altes Leben zurückfordert.)

Ab 8. Dezember

I, Robot (Futuristischer Actionfilm mit Will Smith, in dem es um künstliches Leben geht.)

Mechanic: Resurrection (Knallharter Actionfilm mit Jason Statham, der als ehemaliger Auftragskiller aus dem Ruhestand geholt wird.)

Ab 11. Dezember

I'm Your Woman (Ein Thriller der die Geschichte einer Mutter erzählt, die sich mit ihrem kleinen Kind auf eine gefährliche Reise begibt.)

12. Dezember

Der kleine Rabe Socke - Suche nach dem verlorenen Schatz (Deutscher Kinderfilm indem es um die Abenteuer eines kleinen Raben geht.)

Ab 13. Dezember

Blue Story - Gangs Of London (Ein Drama indem es um zwei Freunde geht, die in zwei rivalisierenden Gangs landen.)

Ab 14. Dezember

Ted (US-Komödie mit Mark Wahlberg und Mila Kunis, die sich mit einem lebendigen Teddy-Bären herumschlagen, der alles andere als umgänglich ist.)

Ab 17. Dezember

Ab 18. Dezember

Pinocchio (Neuverfilmung des bekannten Märchens, die am 16. Oktober 2020 erschien.)

Ab 19. Dezember

Life Of Pi: Schiffbruch mit Tiger (Ein Abenteuer-Drama indem es um die Verbindung eines Tigers mit dem Sohn eines Zoodirektors geht.)

Ab 20. Dezember

The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten (Tragikkomödie mit George Clooney, der eine schwierige Familiensituation auf Hawaii lösen muss.)

Ab 21. Dezember

We Summon The Darkness (Ein Slasher-Film der eine Gruppe von Teenagern zeigt, die auf ein Heavy-Metal-Festival gehen von dem es nicht alle zurückschaffen.)

Ab 22. Dezember

Das A-Team - Der Film (Neuverfilmung der Klassiker-Serie aus den 80ern)

Ab 24. Dezember

Ab 25. Dezember

E.T. - Der Außerirdische (Sci-Fi-Klassiker von Steven Spielberg)

Sylvie's Love (Romantisches Drama das in den 60er-Jahren spielt und die Geschichte eines Jazz-Musikers erzählt.)

Ab 28. Dezember

Titanic (Klassiker mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, die sich an Bord des namensgebenden Schiffes verlieben)

Immer Ärger mit Grandpa (US-Filmkomödie mit Robert De Niro)

Ab 30. Dezember

Yearly Departed (US-Comedy-Special)

Ab 31. Dezember

Fighting With My Family (Nick Frost spielt einen ehemaligen Kleinverbrecher, der nun seinen Unterhalt als Wrestler verdient und eine Familie versorgen muss.)

Alle neuen Serien auf Amazon Prime im Dezember 2020

Ab 1. Dezember

Ab 4. Dezember

Ab 11. Dezember

Ab 12. Dezember

Ab 16. Dezember

Ab 18. Dezember