Was gibt's Neues auf Netflix im Dezember 2020? Wir zeigen euch in diesem Artikel, was der Streaming-Dienst für euch nächsten Monat alles parat hat. Doch es gibt nicht nur - passend zur Jahreszeit - eine ganze Handvoll Weihnachtsfilme zu sehen, sondern auch zahlreiche weitere Serien- und Film-Highlights.

Neue Film- & Serien-Highlights im Dezember 2020

John Wick (2014)

Keanu Reeves, der spätestens seit seinem Auftritt auf der E3 2019 (You're breathtaking!) nicht nur bei Film-, sondern auch bei Gaming-Fans extrem beliebt ist, spielt den namensgebenden Ex-Auftragskiller John Wick.

Nach dem Tod seiner Frau lebt er zurückgezogen in seiner Luxusvilla. Nur der Hund, der ihm von seiner verstorbenen Frau geschenkt wurde, ist ihm noch wichtig. Als eines Nachts drei Schergen eines russischen Gangsterbosses bei ihm einbrechen und den süßen Hund töten, kehrt John Wick aus seinem Ruhestand zurück und startet einen erbarmungslosen Rachefeldzug.

Wer auf knallharte Action, perfekt choreographierte Kämpfe und natürlich Keanu Reeves steht, sollte unbedingt einen Blick riskieren - oder sicherheitshalber vorher nochmal unsere Filmkritik zu John Wick lesen.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)

Auch in Three Billboards, der bei der Oscarverleihung 2018 in ganzen sieben Kategorien nominiert war, geht's um eine Form der Rache.

Monate nachdem ihre Tochter vergewaltigt wurde und es immer noch keinen Verdächtigen gibt, legt sich Mildred Hayes (Frances McDormand) mit der örtlichen Polizei an - denn sie zweifelt langsam an der Kompetenz der Beamten. Um die Ermittlungen anzukurbeln, mietet sie drei Werbetafeln am Eingang der Kleinstadt und platziert darauf drei provokante Fragen an den örtlichen Sheriff (Woody Harrelson). Als sich der Hilfssheriffs - ein unreifes und hochaggressives Muttersöhnchen - in den Konflikt einmischt, eskaliert der Kleinkrieg zwischen Mutter und Polizei.

Unterm Strich ein ziemlich witziger Film, der die Themen Trauer, Wut, Rache und Gewalt behandelt - mit einer überragenden Francis McDormand in der Hauptrolle. Unbedingt ansehen!

Vikings - Staffel 6

Nachdem die Wikinger nach dem Release von Assassin's Creed Valhalla aktuell gerade wieder voll im Trend liegen, bringt Netflix nun auch die sechste Staffel der Action-Serie zu euch auf die Bildschirme.

In Vikings geht es um die Geschichte des legendären Wikinger-Häuptlings Ragnar Lodbrok, seine Frau, die sagenumwobene Schildmaid Lagertha, und ihre Crew. Die Serie beruht dabei auf historischen Ereignissen der Wikingerzeit und vermischt diese mit fiktionalen Elementen.

Wer Spaß mit AC Valhalla und seinen Wikingern hatte (und dabei womöglich sogar zwei von Ragnars Söhnen über den Weg gelaufen ist), könnte auch an Vikings seine helle Freude haben.

Wie die Serie und ihre aufwändigen Kampfszenen entsteht, könnt ihr im Behind the Scenes anschauen:

Ab 1. Dezember

Ab 2. Dezember

Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic

Außerirdische Welten (Serie, 1. Staffel)

Hazel Brugger: Tropical

Ostra

Ab 3. Dezember

Ab 4. Dezember

Ab 5. Dezember

Ab 8. Dezember

Ab 9. Dezember

Ballerina

Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel

Ab 10. Dezember

Ab 11. Dezember

Ab 14. Dezember

Ab 15. Dezember

Club der magischen Dinge

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Ab 16. Dezember

Ab 18. Dezember

Ab 23. Dezember

Ab 25. Dezember

Ab 31. Dezember