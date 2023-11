Amazon Prime Video im Dezember 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Eine der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten findet im Dezember 2023 seinen Weg zurück zu Amazon Prime Video. Bildquelle: Warner Home Video

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Amazon Prime Video. Weihnachten steht vor der Tür und das zeigt sich auch bei Amazon Prime Video, denn ihr könnt euch auf einige festliche Inhalte freuen. Welche weiteren neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Highlight im Dezember 2023: Harry Potter Teil 1-7 und Phantastische Tierwesen 2

Für viele Leute da draußen gehört Harry Potter zur Weihnachtszeit wie der Tannenbaum zum Heiligabend. Umso erfreulicher ist es, dass ihr im Dezember mit der gesamten Filmreihe des gleichnamigen Zauberschülers beschenkt werdet. Zumindest, wenn ihr Amazon Prime abonniert habt.

Erlebt die gesamte Geschichte des erwachsen werdenden Jungen (Daniel Radcliffe), auf dessen Schultern der Fortbestand der gesamten heilen Welt liegt. In dieser wimmelt es jedoch von Magie und fantastischen Wesen. Zusammen mit seinen Freunden Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) erlebt er in insgesamt acht Filmen, was es heißt, der Auserwählte zu sein und von einem Abenteuer ins nächste zu tappen.

2:15 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 - Kino-Trailer zum letzten Potter-Film - Kino-Trailer zum letzten Potter-Film

Passend dazu erscheint am selben Tag Phantastische Tierwessen: Grindelwalds Verbrechen auf dem Streamingdienst. Somit findet ihr dort ab dann das gesamte Harry-Potter-Franchise, mit Ausnahme des Spin-Off-Debuts Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind .

Harry Potter Teil 1-7 und Phantastische Tierwesen 2 sind ab dem 1. Dezember 2023 auf Amazon Prime Video verfügbar.

Alle neuen Filme im Dezember 2023 auf Amazon Prime Video

1. Dezember

Candy Cane Lane

Harry Potter (1-7)

Charlie und die Schokoladenfabrik

Vice

Minamata

Infinite

Lucy ist jetzt Gangster

Fargo

Harry und Sally

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen

2:18 Phantastische Tierwesen 2 - Finaler Trailer: Der Kampf gegen Grindelwald hat begonnen

4. Dezember

Peppermint

The Storied Life of AJ. Fikry

5. Dezember

The Melodic Blue: Baby Keem

8. Dezember

Elvis

Your Christmas or Mine 2

Merry Little Batman

Silber und das Buch der Träume

10. Dezember

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

13. Dezember

Shazam!

14. Dezember

Aquaman

The Cell

The Outfit

18. Dezember

Eight Legged Freaks

20. Dezember

The Contractor

25. Dezember

JGA: Jasmin. Gina. Anna.

Jurassic World Dominion

26. Dezember

Midnight Special

28. Dezember

Barbarian

Everything Everywhere All at Once

2:51 Everything Everywhere All at Once - So einen Trailer sieht man nicht alle Tage

29. Dezember

Doctor Sleep

DC League of Super-Pets

30. Dezember

Sisi & Ich

X

31. Dezember

A Day to Die

Alle neuen Serien im Dezember 2023 auf Amazon Prime Video

1. Dezember

Ray Donovan - Staffel 7

14. Dezember

Harrow - Staffel 1-3

15. Dezember

Reacher - Staffel 2

2:00 Reacher ist zurück: Bei Prime Video geht es schon bald mit Staffel 2 der Thriller-Serie weiter

20. Dezember

Trevor Wallace: Pterodactyl

22. Dezember

LOL: Last One Laughing Christmas Special

Auf welche Filme und Serien auf Amazon Prime Video freut ihr euch am meisten? Ist überhaupt etwas Interessantes für euch dabei? Auf welche Inhalte freut ihr euch bei anderen Streaming-Anbietern? Habt ihr überhaupt noch andere Streaming-Dienste abonniert? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!