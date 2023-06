Harry Potter wird zur TV-Serie - aber auf Daniel Radcliffe solltet ihr nicht hoffen

Der letzte Harry Potter-Kinofilm startete 2011 in den Kinos. Jetzt soll uns eine TV-Serie erneut in die Welt der Hexen und Zauberer entführen. Bildquelle: Warner Bros.

HBO entwickelt eine Harry Potter-Serie, die alle sieben Bücher umfassen und über zehn Jahre hinweg laufen sollen. Natürlich bedeutet das, dass wir neue Darsteller in den altbekannten Rollen von Harry, Ron, Hermine und Co. sehen werden. Doch könnten nicht trotzdem vertraute Gesichter der Kinofilme zurückkehren?

Du bist (k)ein Zauberer (mehr), Harry

Daniel Radcliffe macht eine klare Ansage: Dazu hat sich Daniel Radcliffe im Interview mit Deadline geäußert. Und offenbar ist der mittlerweile 33 Jahre alte Schauspieler nicht wirklich daran interessiert, an der geplanten HBO-Serie mitzuwirken. Auf die Frage, ob er denn einen Cameo-Auftritt hinlegen würde, antwortet Radcliffe:

Ich glaube nicht, nein. Alles, was ich bisher über die neue TV-Serie gelesen habe, klingt danach, als würden sie komplett von vorne anfangen wollen. Es wäre ein bisschen komisch, wenn ich dabei auf einmal auftauchen würde. Meiner Meinung nach war Harry Potter schon immer darauf ausgelegt, so jemand wie Sherlock Holmes zu werden: Es gibt mit ziemlicher Sicherheit irgendwo ein acht Jahre altes Kind, dessen Leben sich in den kommenden Jahren signifikant verändern wird. [...]

Was wir bisher über die Harry Potter-Serie wissen

Viele offene Fragen: Aktuell ist nicht bekannt, wer in die Roben der Zauberer und Hexen der HBO-Serie schlüpfen wird. Tatsächlich befindet sich die Harry Potter-Produktion fürs TV schon seit 2021 in Entwicklung, wurde aber erst im April 2023 offiziell angekündigt. Wann der Dreh beginnt und wann wir mit dem Start von Staffel 1 rechnen dürfen, bleibt ebenfalls noch offen.

Für die Harry Potter-Serie ist eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren geplant - was aber nicht automatisch bedeutet, dass es zehn Staffeln gibt. Zumindest soll sich jede Season einem Roman der Vorlage widmen, die Hauptreihe würde schon mal insgesamt sieben Bücher umfassen. Letztendlich müssen sich Fans auf handfeste Infos zur Rückkehr ins Harry Potter-Universum noch gedulden.

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Eine Übersicht der ganzen Kontroverse rund um JKR und Hogwarts Legacy findet ihr hier.

Was sonst noch in der Welt der Videospiele in Bezug auf Harry Potter passiert, könnt ihr unter den obigen Links nachlesen. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein.

