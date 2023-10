Harry Potter: Erstmal keine neuen Filme, die zweite große Reihe steht »auf dem Abstellgleis«

Wer mehr Fantasy-Nachschub möchte, muss sich vorerst auf die HBO-Serie zu Harry Potter gedulden. Bildquelle: Warner Bros.

Eigentlich waren mal fünf Filme angekündigt, doch jetzt bleibt es erstmal bei drei: Die Reihe Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind steht momentan auf dem Abstellgleis . Das hat der Regisseur der Harry-Potter-Prequels David Yates im Interview mit Total Film persönlich bestätigt.

Pause für die Phantastischen Tierwesen

Demnach sollten Fans in absehbarer Zeit mit keinen neuen Fantastic Beasts rechnen. David Yates erklärt den aktuellen Stand folgendermaßen:

Wir mussten so etwas wie eine Pause einlegen und einen Gang runterschalten. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann mit [neuen Fantastic-Beasts-Filmen] zurück sein werden. Aber aktuell habe ich nicht mit [J.K. Rowling], [Produzent] David Heyman oder Warner Bros. gesprochen - wir legen einfach eine Pause ein. [...]

Mittlerweile sind drei Filme als Prequel zur Geschichte von Harry Potter erschienen:

Das Geld floss nicht mehr ganz so phantastisch: Der erste Teil spielte zwar noch weltweit über 812 Millionen US-Dollar ein, doch der dritte Film kam im direkten Vergleich nur noch auf 407 Millionen (via BoxOfficeMojo). Gleichzeitig ließen die Wertungen von Kritikern sowie Fans zu wünschen übrig und es war kaum zu übersehen, dass das Interesse an der Fantasy-Reihe spürbar nachließ.

(Vorerst) doch keine fünf Filme: Tatsächlich hatte die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling ursprünglich mal angekündigt, dass insgesamt fünf Fantastic-Beasts-Filme kommen sollen. David Yates zufolge hat dies aber so gut wie alle an der Produktion Beteiligten überrascht .

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Eine Übersicht der ganzen Kontroverse rund um JKR und Hogwarts Legacy findet ihr hier.

David Yates hat wiederum einen neuen Film für Netflix in der Mache: Pain Hustlers, in dem Chris Evans (The Avengers, The Gray Man) und Emily Blunt (Edge of Tomorrow, Der Teufel trägt Prada) die Hauptrollen übernehmen. Mehr Neuigkeiten zu Harry Potter findet ihr unter den folgenden Links.

