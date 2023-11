Disney Plus im Dezember 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Zum Jahresende liefert Disney nochmal ordentlich neues Programm. Bildquelle: Walt Disney Company.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Im Dezember 2023 könnt ihr euch auf einen der teuersten Filme aller Zeiten freuen. Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, das erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im November hinzugefügt wurden und noch werden, erfahrt ihr in unserer Übersicht von letztem Monat.

Highlight im Dezember 2023: Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Im Dezember 2023 kommt mit Indiana Jones und das Rad des Schicksals ein 300 Millionen Dollar schwerer Blockbuster zu Disney Plus, der bis vor wenigen Monaten sogar noch im Kino lief! Es handelt sich um den fünften Teil der Reihe, der die Geschichte um den gleichnamigen Archäologen endgültig abschließen soll.

An den Kinokassen konnte der Abenteuerfilm nicht überzeugen. Das lag nicht zuletzt an den mäßigen Kritiken. Als Abonnentin oder Abonnent von Disney Plus habt ihr nun in Kürze die Möglichkeit, euch selbst davon zu überzeugen, ob es sich um ein würdiges Ende von Harrison Fords Paraderolle handelt. Den Trailer könnt ihr euch jetzt schon angucken:

2:09 Indiana Jones 5: Der neue Trailer zu Rad des Schicksals verrät neue Details zur Story

Die Handlung beginnt 1944 während des Zweiten Weltkriegs. Indiana Jones versucht zusammen mit seinem Partner Basil Shaw (Toby Jones) das Rad der Zeit zu bergen. Allerdings versucht der nationalsozialistische Wissenschaftler Jürgen Voller (Mads Mikkelsen) ihnen zuvorzukommen.

Es folgt ein Zeitsprung in das Jahr 1969. Der inzwischen angestaubte Indy geht vor allem seiner Professur an einer Uni nach. Doch dann taucht plötzlich seine Patentochter Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) auf und zieht in ein Abenteuer hinein, in dem Ereignisse aus der Vergangenheit und der Gegenwart zusammenlaufen.

Indiana Jones und das Rad des Schicksals erscheint am 15. Dezember 2023 auf Disney Plus.

Neue Filme bei Disney Plus im Dezember 2023

Die Liste basiert auf der offiziellen Ankündigung von Disney und kann sich bis Dezember noch ändern.

1. Dezember

Versprochen ist versprochen

Micky rettet Weihnachten

Der Lotse

2. Dezember

Doctor Who: In blauer Ferne

1:00 Doctor Who feiert sein 60. Jubiläum und ein neuer Trailer bereitet auf das Serien-Special vor

6. Dezember

Theater Camp

8. Dezember

Versprochen ist versprochen 2

Gregs Tagebuch zu Weihnachten: Keine Panik!

9. Dezember

Doctor Who: Das Kichern

15. Dezember

Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Zeitlose Helden: Indiana Jones & Harrison Ford

Schlafend ins Glück

27. Dezember

Aaron Carter: The Little Prince Of Pop

29. Dezember

The Mill

Neue Filme bei Disney Plus im Dezember 2023

5. Dezember

Isabel Preysler: Mein Weihnachten - Staffel 1

6. Dezember

American Horror Stories - Staffel 3, Teil 1

Family Guy - Staffel 21, Teil 1

Soundtrack #2

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund - Staffel 2

Dr. Ole: Tierarzt im Einsatz - Staffel 1

13. Dezember

The Rookie - Staffel 5

Welcome To Wrexham - Staffel 2

20. Dezember

Akte X - Staffel 11

Extreme Survival mit Hazen Audel: Über die Anden - Staffel 1

Dragons Of Wonderhatch - Staffel 1

Percy Jackson: Die Serie

2:22 Percy Jackson: Die Fantasy-Reihe kommt ab Dezember als Serie auf Disney Plus

22. Dezember

What If...? - Staffel 2

27. Dezember

American Horror Story - Staffel 12, Teil 1

Mayans M.C. - Staffel 5

What We Do In The Shadows - Staffel 5

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze - Staffel 4

Auf welche Filme und Serien auf Disney Plus freut ihr euch am meisten? Ist überhaupt etwas interessantes für euch dabei? Auf welche Inhalte freut ihr euch bei anderen Streaming-Anbietern? Habt ihr überhaupt noch andere Dienste abonniert oder reicht euch einer? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!