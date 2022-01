Was gibt's neu im Februar 2022 bei Amazon Prime Video? Wie jeden Monat liefern wir euch hier die Übersicht zu allen neuen Filmen und Serien, die beim Streamingdienst angeboten werden. Fans von Tobey Maguires Spiderman dürfen sich freuen, außerdem gibt's viel Action und Comedy. Und natürlich kommen auch Romanzen nicht zu kurz, immerhin steht der Valentinstag an.

Selbstverständlich gibt es auch bei anderen Streaming-Diensten viel Nachschub. Hier geht es zur Programm-Übersicht von Disney Plus im Februar 2022:

17 1 Mehr zum Thema Disney Plus im Februar 2022: Alle Filme und Serien

Die Februar-Highlights 2022 bei Amazon Prime Video

Reacher: Jack Reacher kehrt zurück - diesmal aber nicht als Tom-Cruise-Film wie der von 2012, sondern als Thriller-Serie. Die basiert auf dem ersten Jack-Reacher-Roman von Lee Child (»Killing Floor«). Ein Veteran der Militärpolizei findet sich in einer Kleinstadt wieder, in der zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten Morde begangen werden. Reacher gerät selbst unter Verdacht und muss eine komplexe Verschwörung auflösen - oft genug mit fliegenden Fäusten. Im Trailer bekommt ihr einen Vorgeschmack:

Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy: Doku-Serie über das Leben berühmter schwarzer Persönlichkeiten wie Dave Chapelle, Jamie Foxx, Snoop Dogg und Guy Torry. Letzterer rief in den 90er Jahren einen Comedy-Abend ins Leben, bei dem schwarze Stimmen eine Bühne bekamen. Ein paar Ausschnitte zeigt der offizielle Trailer:

Alle neuen Filme bei Amazon Prime im Februar 2022

Ab 1. Februar

Spider-Man 2 Theatrical

Scoob!

Ab 3. Februar

Ab 4. Februar

Ab 5. Februar

Ab 6. Februar

Ab 7. Februar

Ab 8. Februar

Ab 9. Februar

Ab 10. Februar

Ab 11. Februar

Rooney

Ab 13. Februar

Ab 14. Februar

Ab 15. Februar

Liebe ist…

Ab 16. Februar

Ab 17. Februar

Ab 20. Februar

Ab 21. Februar

Ab 22. Februar

Ab 24. Februar

Ab 26. Februar

Ab 28. Februar

Alle neuen Serien bei Amazon Prime Video im Februar 2022

Ab 1. Februar

Schitt’s Creek – Staffel 6

Ab 4. Februar

Reacher – Staffel 1

Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy - Staffel 1

Ab 11. Februar

With Love – Staffel 1

Ab 18. Februar

The Marvelous Mrs. Maisel – Staffel 4

Ab 24. Februar

Shameless – Staffel 11

Neue Streaming-Alternativen: 2022 starten übrigens gleich drei weitere Streaming-Dienste in Deutschland, die Netflix, Amazon Prime und Co. Konkurrenz machen wollen. Bei uns erfahrt ihr alles, was ihr zu den neuen Angeboten wissen müsst.