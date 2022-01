Neu auf Disney Plus im Februar 2022: Alle Filme und Serien

Was gibt's im Februar 2022 an neuen Filmen und Serien auf Disney Plus? Wie gewohnt setzen wir euch mit unserer Übersicht voll ins Bild und empfehlen euch außerdem unsere Highlights aus dem Programm. Film- und Serienfans freuen sich über ein paar große Namen und interessante Fortsetzungen.

Highlights auf Disney+ im Februar 2022

The King's Man – The Beginning: Prequel ist angesagt! Im dritten Film der Reihe dreht Regisseur Matthew Vaughn die Zeit auf die Anfänge des namensgebenden Geheimdienstes zurück. Während des Ersten Weltkriegs plant Tyrann und Verbrechergenie Rasputin (Rhys Ifans), die Welt in einen blutigen Söldnerkrieg zu stürzen. Doch er hat die Rechnung ohne den ersten unabhängigen Geheimdienst der Welt gemacht: Kingsman.

Aus einer feinen Herrenschneiderei heraus, gewandet in feinste Anzüge, rekrutiert der Duke of Oxford (Ralph Fiennes) seinen jungen Schützling Conrad (Harris Dickinson) in die Reihen der Truppe. Hohen moralischen Standards verpflichtet, versuchen die gerissenen Spione nun, dem Schurken das Handwerk zu legen.

In anderen Rollen treten die beiden deutschen (und internationalen) Schauspieler Daniel Brühl und Alexandra Maria Lara auf. Außerhalb von Disney Plus könnt ihr The King's Man – The Beginning seit 6. Januar 2022 im Kino sehen. Oder ab 23. Februar Streaming-exklusiv auf Disney Plus, modernen Zeiten sei Dank.

The French Dispatch: Kreativkopf Wes Anderson erschafft mit dem Film The French Dispatch eine Hommage an den Journalismus, die in vier kuriosen Geschichten die unterschiedlichsten Töne anstimmt. In einer fiktiven französischen Stadt will eine Redaktion nach dem Tod ihres gefeierten Herausgebers einen Nachruf verfassen. Vier Journalisten schreiben daraufhin vier unterschiedliche Geschichten, die von den Abgründen der Stadt, einem durchgeknallten Maler und dessen Muse/Knastwärterin sowie Kidnapping und Drogen erzählen.

Zu den Stars in wichtigen Rollen gehören Tilda Swinton, Benicio Del Toro, Adrien Brody und Bill Murray. The French Dispatch läuft seit 21. Oktober 2021 im Kino, ab 23. Februar 2022 dann Streaming-exklusiv auf Disney Plus.

Alle neuen Filme und Serien ab Februar auf Disney+

Ab 2. Februar

Ab 4. Februar

Ab 9. Februar

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Das Making-Of zu Hawkeye (Disney+ Original)

Ab 11. Februar

Ab 16. Februar

Ab 18. Februar

Ab 21. Februar

The Walking Dead – Staffel 11B (Star)

Ab 23. Februar

Ab 25. Februar

Noch nicht genug informiert? Was es 2022 noch Neues bei Disney Plus zu sehen gibt, könnt ihr im Trailer-Ausblick oben anschauen.