Amazon Prime Video im Juli 2022: Alle neuen Filme und Serien

Wie üblich, ergänzen im Juli 2022 einige neue Filme und Serien das Angebot des Streamingdienstes Amazon Prime Video. Dieses Mal gibt es weniger Fortsetzungen beliebter Serien, dafür aber einige brandneue Amazon-Produktionen. In unserer Übersicht findet ihr alle Neuheiten aufgelistet.

Ihr wisst beim aktuellen Angebot noch gar nicht, was ihr als nächstes schauen wollt? Dann helfen euch vielleicht die persönlichen Tipps aus unserer Redaktion, die die besten Serien auf Amazon Prime für euch herausgesucht hat:

47 6 Amazon Prime Video 12 Serien-Tipps der GameStar-Redaktion

Highlight bei Prime Video im Juli 2022

The Terminal List, Staffel 1: James Reece (Chris Pratt) kehrt als einziger Überlebender seiner SEAL-Einheit von einer riskanten und geheimen Mission zurück, bei dem sein Team in einen tödlichen Hinterhalt geriet. Schuldgefühle und widersprüchliche Erinnerungen an das Ereignis belasten den offenbar traumatisierten Soldaten, als er zu seiner Familie zurückkehrt.

Plötzlich tauchen jedoch Beweise auf, die nahelegen, dass Reece verraten wurde und jemand anders für den Tod der Soldaten verantwortlich sind. Auf der Suche nach der Wahrheit begibt sich Reece in tödliche Gefahr und muss dabei auch um die Sicherheit seiner Familie bangen.

Alle neuen Filme bei Prime Video

Ab 3. Juli:

Ab 4. Juli:

Ab 8. Juli:

Warriors on the Field

Ab 10. Juli:

Ab 11. Juli:

Ab 13. Juli:

Ab 15. Juli:

Ab 18. Juli:

Ab 20. Juli:

Ab 22. Juli:

Ab 24. Juli:

Ab 29. Juli:

Ab 30. Juli:

Alle neuen Serien bei Prime Video

Ab 1. Juli:

Doom Patrol, Staffel 3

The Terminal List, Staffel 1

Ab 11. Juli:

Damaged Goods, Staffel 1

Ab 15. Juli:

One Mic Stand, Staffel 1

Ab 29. Juli:

Paper Girls, Staffel 1

The Flight Attendant, Staffel 2

Ab 31. Juli: