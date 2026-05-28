Das Gothic Remake ist eine Woche vor Release schon bei vielen Käufern gelandet - nur spielen können sie es nicht

Die ersten Konsolenversionen des Gothic Remakes sind bereits am 21. Mai 2026 bei Käufern angekommen. Was hat es damit auf sich? (Foto: Fireflytoget/Reddit)

Der Traum vieler deutscher Rollenspieler scheint wahr geworden zu sein: Einige Käufer halten die physische Version des Gothic Remakes bereits in den Händen, über eine Woche vor dem Release am 5. Juni 2026.

Die Freude über vorab versendete Konsolenfassungen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S währt jedoch nur kurz. Wer versucht, das Spiel von der Disc zu starten, blickt in die Röhre: Ohne eine Verbindung zum Internet bleibt der Bildschirm dunkel.

Angst vor Always-online

Ein Nutzer auf Reddit kommentiert den extrem verfrühten Versand verwundert: »Direkt eine Woche vorher ist schon kurios«. Den Aufdruck »Requires content download« auf einigen Verpackungen alarmierte manche Spieler direkt.

Der Twitter/X-Account Does It Play meldete das Problem zuerst. Dieses Profil prüft regelmäßig, ob physische Spiele ohne zusätzliche Downloads lauffähig sind. Bei der Neuauflage von Gothic scheiterte dieser Versuch komplett.

Frühe Käufer erhielten beim Startversuch ohne Internet eine Fehlermeldung. Die Warnung verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Fans befürchteten eine Always-online-Pflicht.

8:18 25 Jahre nach dem Original geht das Gothic Remake neue Wege

Autoplay

Publisher THQ Nordic hat bereits reagiert. Man wollte sicherstellen, dass es bei der Logistik zu keinen Problemen gab. Deshalb wurden die Datenträger früher an den Handel und die Kunden verschickt. Das offizielle Statement lautet:

»Für uns ist das Wichtigste, dass die Leute pünktlich zum Release-Datum und der entsprechenden Uhrzeit spielen können. Um das zu erreichen, haben wir die Kopien früher verschickt. Das Gothic 1 Remake wird am Release-Tag einen Download von etwa fünf Gigabyte benötigen und ist danach komplett offline spielbar – es ist KEINE permanente Internetverbindung erforderlich.«

Also: Nach der Installation des fünf Gigabyte großen Day-One-Updates von Gothic Remake benötigt ihr für das Spielen auf dem PC, der PlayStation 5 oder der Xbox Series X/S keine dauerhafte Internetverbindung mehr. Auf Reddit kommentiert ein Käufer dennoch desillusioniert: »Ich will nicht wie ein Opa klingen ... aber früher war es besser und einfacher, Games zu zocken ohne Dutzende von Patches.«

Einen Key der Vollversion könnt ihr übrigens in unserem Plus-Gewinnspiel zu Gothic Remake abgreifen, siehe den verlinkten Artikel oben.