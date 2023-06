Amazon Prime Video im Juli 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Im Juli wird es heiß. Engel Aziraphale (links) und Dämon Crowley (rechts) aus Good Omens haben dagegen ein Mittel parat. ©Amazon Prime Video

Es ist heiß in Deutschland. So heiß, dass wir aktuell an manchen Tagen kaum vor die Tür gehen wollen, sondern uns am liebsten den ganzen Tag lang im kühlen, schattigen Keller oder hinter unserer nicht vorhandenen Redaktions-Klimaanlage verkriechen wollen.

Und da es im Juli sogar noch heißer werden soll, kommt eine Indoor-Beschäftigung für die madigen Tage nicht ganz ungelegen. Wie gerufen hat Amazon seinen Streamingkatalog für den Juli 2023 noch einmal aufgestockt und zahlreiche frische Serien und Filme für euch in petto. In diesem Artikel widmen wir uns den Neuzugängen auf Amazon Prime Video.

Highlight im Juli 2023: Good Omens Staffel 2

Die Serie Good Omens basiert auf dem internationalen Bestseller von Terry Pratchett und Neil Gaiman aus dem Jahr 1990. Staffel zwei geht aber in ihrer Handlung über die ursprüngliche Romanvorlage hinaus, um die einzigartige Freundschaft zwischen Aziraphale (Michael Sheen), einem pingeligen Engel und Händler antiquarischer Bücher und dem zügellosen Dämon Crowley (David Tennant) zu beleuchten.

Nachdem sie in Staffel eins die drohende Apokalypse abgewendet haben, die ihr entspanntes Leben auf der Erde bedrohte, lebt das Duo nun wieder ganz normal im Londoner Stadtteil Soho. Zumindest so lange, bis der Erzengel Gabriel (Jon Hamm) unerwartet an der Tür von Aziraphales Buchladen auftaucht, ohne sich zu erinnern, wer er ist oder wie er dorthin gekommen ist.

Release: 28. Juli 2023

2:11 Good Omens: Der Trailer zu Staffel 2 der Amazon-Serie verspricht einen höllischen Spaß

Neue Filme bei Prime Video im Juli 2023

Ab 1. Juli

Bergen (Biografie)

Ab 2. Juli

Der kleine Drache Kokosnuss (Animation)

Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel! (Animation)

Abyzou (Horror)

Ab 3. Juli

Königreich der Bären (Animation)

Bodyguard (Action)

Brügge sehen... und sterben (Drama)

Ab 4. Juli

A Walk Among the Tombstones (Action)

Ab 6. Juli

L'estate più calda (Komödie)

Loving Pablo (Biografie)

Ab 7. Juli

Los Iniciados (Krimi)

Woodstock (Dokumentarfilm)

TKKG (Abenteuer)

Time Is Up 2 (LIebesfilm)

Ab 8. Juli

Ghost Rider: Spirit of Vengeance (Action)

6 Bullets (Action)

Ab 12. Juli

The Hateful Eight (Thriller)

2:17 The Hateful Eight - Neuer Trailer zu Quentin Tarantinos Western - Neuer Trailer zu Quentin Tarantinos Western

Ab 13. Juli

Machine Gun Preacher (Action)

Ab 16. Juli

Gamer (Action)

Ab 17. Juli

Der Hauptmann (Historiendrama)

What to Expect When You're Expecting (Komödie)

Die goldenen Jahre (Komödie)

Die Zauberflöte (Musikfilm)

Ab 18. Juli

Die Addams Family 2 (Animation)

Ab 19. Juli

Shutter Island (Thriller)

Ab 20. Juli

Die Mucklas... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen (Animation)

Joker (Thriller)

Ab 21. Juli

The Covenant (Kriegsfilm)

2:42 Neuer Militär-Thriller The Covenant schickt Jake Gyllenhaal in den Kampf gegen die Taliban

Ab 24. Juli

Emily (Historiendrama)

Ab 25. Juli

Respect (Biografie)

Ab 30. Juli

Generation Beziehungsunfähig (Komödie)

Ab 30. Juli

Rambo 1-5 (Action)

Neue Serien bei Prime Video im Juni 2023

Ab 1. Juli

The Rookie, Staffel 4 (Krimi)

Ab 7. Juli

The Horror of Dolores Roach (Horror-Komödie)

Ab 14. Juli

Der Sommer, als ich schön wurde, Staffel 2 (Drama)

Ab 21. Juli

Libre De Reir (Komödie)

Ab 28. Juli

Good Omens, Staffel 2 (Komödie)

The Sex Lives of College Girls, Staffel 2 (Komödie)

Natürlich haben auch andere Streaming-Anbieter wie Netflix oder Disney Plus ein volles Juli-Programm; die Übersichten dazu haben wir euch in der Info-Box verlinkt.

Eure Meinung ist gefragt: Auf welche neuen Filme und Serien freut ihr euch im Juli bei Amazon am meisten? Ist etwas dabei, das ihr unbedingt sehen wollt? Fehlt euch etwas? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!