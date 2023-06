Netflix im Juli 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Da muss Geralt gar nicht so grimmig schauen: Immerhin läuft auf Netflix im Juli endlich die dritte Staffel The Witcher!

Falls ihr vor der Hitze fliehen wollt und ihr euch lieber mit Filmen und Serien berieseln wollt, dann hat Netflix im Juli eine durchaus sehenswerte Auswahl parat. Ein gewisser Hexer ist sicherlich die Hauptattraktion, aber auch andere Produktionen wie Bird Box Barcelona sollten nicht vergessen werden.

Highlight der Woche: The Witcher Staffel 3

2:43 The Witcher: Der erste richtige Trailer zu Season 3 der Netflix-Serie

Henry Cavill wurde bei der Premiere schon sehr emotional, wenn wir ihn im Juli ein letztes Mal als Geralt von Riva sehen, dann werden wir das ab dem 27. Juli vielleicht auch. Die Wilde Jagd will in der dritten Staffel noch immer an Ciri herankommen, Ziehpapa und Monsterschlächter Geralt, als auch die Magierin Yennefer wollen das natürlich verhindern. Fanliebling Rittersporn ist auch wieder mit von der Partie, genauso wie eine Menge Monster, wie der obige Trailer schon verrät.

Auch wenn es die letzte Staffel für Henry Cavill sein wird, soll die Serie hier nicht enden: Liam Hemsworth (Bruder von Thor-Schauspieler Chris Hemsworth) soll die Rolle des weißen Wolfs danach verkörpern.

Neue Filme bei Netflix im Juli 2023

2. Juli

Jim Knopf und die Wilde 13

4. Juli

Der König, der niemals einer war

5. Juli

Wham!

6. Juli

Der Duft des Goldes

The Secrets We Keep - Schatten der Vergangenheit

7. Juli

Seasons

The Out-Laws

12. Juli

Herr Spaßmobil und die Tempelritter

14. Juli

Bird Box Barcelona

Love Tactics 2

1:05 Bird Box Barcelona: Netflix bringt das Monster jetzt auch nach Spanien

19. Juli

Der tiefste Atemzug

Los (casi) ídolos de Bahía Colorada

20. Juli

Venom: Let There Be Carnage

2:43 Venom 2: Erster Trailer enthüllt Woody Harrelson als Bösewicht Carnage

21. Juli

They Cloned Tyrone

26. Juli

Verschwunden: Der Fall Lucie Blackman

27. Juli

Die Dame der Stille: Die Mataviejitas-Morde

Hari Ini Akan Kita Ceritakan Nanti

Küssen und andere lebenswichtige Dinge

28. Juli

Love, Sex and 30 Candles

Scream

Neue Serien bei Netflix im Juli 2023

1. Juli

Das Haus Anubis - Staffel 2

Riesending

The Rookie - Staffel 4

5. Juli

Meine ganz besondere Hochzeit

Wieder 15 - Staffel 2

ab 6. Juli

Fatal Seduction

Hack My Home

11. Juli

19/20

12. Juli

Pasteleros contra el tiempo

Record of Ragnarok - Staffel 2, Folgen 11-15

Quarterback

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

13. Juli

Burn the House Down

Devil's Advocate

Survival of the Thickest

14. Juli

Five Star Chef

The Beauty Queen of Jerusalem - Staffel 2

Too Hot To Handle - Staffel 5

20. Juli

Süße Magnolien - Staffel 3

25. Juli

Bonn - Alte Freunde, neue Feinde

Sintonia - Staffel 4

26. Juli

Baki Hanma - Staffel 2

27. Juli

The Witcher - Staffel 3

28. Juli

Captain Fall

D.P. - Staffel 2

How to Become a Cult-Leader

Eine perfekte Geschichte

Der Schneider -Staffel 2

31. Juli

Bastard!! Der Gott der Zerstörung - Staffel 2

Mehr zum Thema Disney Plus im Juli 2023: Alle neuen Filme und Serien auf einen Blick von Gerald Weßel

Auch auf anderen Streaming-Plattformen ist im Juli einiges los, beispielsweise gibt's auf Disney Plus unter anderem eine neue Staffel Futurama. Wenn ihr mehr nach den kommenden Filmen und Serien des Anbieters stöbern wollt, findet ihr hier oben den passenden Artikel.

Werdet ihr euch die dritte Staffel The Witcher ansehen oder ist sie euch jetzt auch schon egal, da Henry Cavill danach die Show verlassen wird? Was ist euer persönliches Highlight im Juli? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!