Amazon Prime Video im Juni 2022: Alle neuen Filme und Serien

Der neue Monat steht vor der Tür und eine Frage stellt sich: Welche neuen Filme und Serien gibt's im Juni 2022 bei Amazon Prime Video zu sehen? Die Antwort können wir euch in unserer gewohnten Übersicht über die kommenden Neuheiten liefern.

Natürlich gibt es nicht nur eine frische Lieferung bei Amazon, sondern auch bei der Konkurrenz. Was euch zum Beispiel bei Netflix an neuen Serien und Filmen erwartet, verraten wir euch hier:

9 2 Netflix im Juni 2022: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Highlights bei Amazon Prime Video im Juni 2022

The Boys - Staffel 3: Gut zwei Jahre mussten Fans von The Boy auf die neuen Folgen warten, aber im Juni geht es endlich los mit der dritten Staffel der überaus brutalen und unkonventionellen Superhelden-Serie. Viele Details zur Handlung verriet Amazon bisher jedoch nicht, aber aus dem bisherigen Infomaterial geht dennoch ein paar Schnipsel hervor.

Als neuer Supe tritt vor allem Soldier Boy in Erscheinung, der im Grunde eine Art Captain America des The-Boys-Universum ist. Als erster Superheld kämpfte er im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Amerikaner, aber schaffte es aus irgendwelchen Gründen nie, den Seven beizutreten. Und was ist mit den Boys selber? Die haben natürlich auch mal wieder alle Hände voll zu tun, wie es sich bereits im Trailer andeutet:

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: Ein Pokémon-Film mit echten Schauspielern und einem sprechenden Pikachu? Kann das wirklich gut gehen? Die Antwort lautet: Ja, kann es. Regisseur Rob Lettermann inszeniert einen charmanten Film, bei dem natürlich in erster Linie Pokémon-Fans auf ihre Kosten kommen.

Aber worum geht es überhaupt? Die Story dreht sich um den jungen Tim, der nach dem Tod seines Vaters in die Stadt Ryme City aufbricht. Dort trifft er auf ein ungewöhnliches Pikachu, welches mit ihm sprechen kann (mit der Stimme von Ryan Reynolds) und davon überzeugt ist, dass es selbst ein großer Detektiv ist. Zu Beginn noch widerwillig kommt er mit Pikachu nach und nach einer mysteriösen Verschwörung auf die Reihe, die das friedliche Zusammenleben der Menschen mit den Pokémon gefährden könnte.

Alle neuen Filme im Juni 2022 bei Amazon Prime Video

Ab 1. Juni

Ab 2. Juni

Halvdan Viking

Ab 3. Juni

Ab 6. Juni

Ab 7. Juni

Ab 9. Juni

Ab 10. Juni

Ab 11. Juni

Ab 12. Juni

Ab 13. Juni

Ab 14. Juni

Ab 16. Juni

Ab 17. Juni

Kick Like Tayla

Ab 18. Juni

Ab 19. Juni

Ab 20. Juni

Ab 22. Juni

Ab 23. Juni

Ab 24. Juni

Ab 25. Juni

Ab 29. Juni

Alle neuen TV-Serien im Juni 2022 bei Amazon Prime Video

Ab 1. Juni

This is Us - Staffel 6

Ab 3. Juni

The Boys - Staffel 3

Ab 10. Juni

Guilty Minds - Staffel 1

Fairfax - Staffel 2

Ab 17. Juni

The Summer I Turned Pretty - Staffel 1

The Lake: Der See - Staffel 1

The Pogmentary: Born Ready - Staffel 1

Ab 24. Juni

Chloe

The One That Got Away - Staffel 1

Auf welche neuen Filme oder Serien freut ihr euch im Juni bei Amazon Prime? Schreibt uns euer kommendes Highlight gerne in die Kommentare!